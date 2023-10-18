خالد لطيف يُفجّر مفاجأة حول رحيل إمام عاشور للأهلي وتجديد فتوح مع الزمالك

فجر خالد لطيف أمين الصندوق بمجلس الزمالك السابق مفاجأة بشأن تواصله مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمنع انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي حسب الاتفاقية بين الطرفين.

وقال لطيف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "بلا شك، كنت ضمن مجلس الإدارة الذي قرر رحيل اللاعب مقابل 3 ملايين دولار ساهموا في حل العديد من الأزمات والجميع يعرف رأيي الشخصي، واللجنة السابقة بقيادة حسين لبيب رحل مصطفى محمد وفرجاني ساسي ومدرب السلة اوجستي وتم التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد ولم تكتمل الصفقة، لا نريد الحديث عن الأزمات الآن".

وزاد: "لم يصلنِ أي شيء رسمي بشأن رغبة إمام عاشور بالعودة لنادي الزمالك، وكان لدي معلومة بأن اللاعب سيعود إلى النادي الأهلي، وسألت أحد المستشارين في الاتحاد الدولي بعدم أحقية النادي بوجود بند في عقده بمنعه من الانتقال للأهلي أو أي نادٍ آخر، لكن الفيفا يحترم رغبة اللاعب".

وواصل: "إمام عاشور كان يتبقى في عقده عام ونصف، ووصلنا لأقصى مرحلة في المفاوضات ووصلنا لمبلغ 3 ملايين دولار مقابل بيع عقده لنادي ميتيلاند الدنماركي، المدة الزمنية دائما لها دور في تحديد السعر".

وأكمل: "حاولنا تجديد عقد أحمد فتوح قبل رحيل المجلس، ووصلنا لأرقام مالية معينة بعد مفاوضات قادها أمير مرتضى منصور، حيث كان اللاعب سيحصل على دفعات معينة ومبلغ ترضية مقابل التوقيع".

وتابع: "كان من الصعب إعادة الـ3 ملايين دولار لنادي ميتيلاند مقابل اعادة امام عاشور، وكان لدينا أولويات طبقا للامكانيات المتوافرة، وفي النهاية ليس قراري ولم تعرض علينا الفكرة من الأساس، وكان هدفنا حل أزمة القيد ورحلنا في 8 أغسطس، من اجل منح الفرصة لأي لجنة جديدة من أجل حل أزمة القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، وقبل رحيلنا تعاقدنا مع بعض المستأجرين للمحلات، وكانت لدينا أموال لدى اتحاد الكرة، وكنا نحاول حل الأزمة لكن لم ننجح".

وأكد: "الزمالك كان مديونا بحوالي 70 مليون جنيه لاتحاد الكرة، وقبل رحيلنا وصلنا إلى مبلغ يتخطى الـ20 مليون جنيه كمديونية للجبلاية بعدما تمت تسوية الأزمة، وكنا قد قمنا بدفع 40 مليون جنيه لقيد القائمة الأولى في الموسم الحالي، خصمًا من حساب نادي الزمالك وبالتعاون مع الشركة الراعية، كما أن أي مستحقات لنادي الزمالك ستصل خزينة اتحاد الكرة يتم خصم 5% منها لصالح الاتحاد كجزء من المديونية مع تحويل الباقي لنادي الزمالك".

وأتم: "قمنا بعمل بروتوكول مع رابطة الأندية لجلب مستحقات إمام عاشور من ميتيلاند، وتم استخدام الـ3 ملايين دولار في صرف رواتب العاملين والموظفين واللاعبين والاجهزة الفنية، قمنا بصرف مليون و 650 الف دولار للاجانب مثل جوسفالدو فيريرا واللاعبين الأجانب في الفرق المختلفة، بالاضافة لدفع رواتب آخرى، ومن خلال حساب رابطة الأندية تم تحويل المبالغ المالية إلى المدربين واللاعبين".