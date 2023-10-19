فرح سعيد: مصر تلعب دورًا مهمًا جدًا لحقن دماء الأشقاء في فلسطين|فيديو

منذ اليوم الأول

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن مصر منذ اليوم الأول وهي تلعب دورًا مهمًا جدًا لحقن دماء الأشقاء فى فلسطين، مشيرة إلى أن هناك تحركات على أعلي مستوى واتصالات مكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة وزعماء العالم لوقف العدوان وإدخال المساعدات لأهالي غزة.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه فى هذا الإطار تلقي الرئيس السيسي أمس اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وركز فيه على الوضع الإنساني فى قطاع غزة وسبل تسهيل النفاذ العاجل لمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابعت الإعلامية فرح سعيد، أن جاء ذلك فى ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية لأسرع وقت، لافتة إلى أن الرئيس بايدن قدم الشكر والتقدير لموقف مصر والرئيس السيسي فى هذا الشأن.