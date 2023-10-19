بأكثر من 50 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يخرج عن صمته والزمالك يغير شعاره تضامنا مع غزة

كشفت الإعلامية فرح سعيد، عن أهم التريندات العالمية والمحلية على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي احتلت صدارة الأكثر متابعة، قائلة: إنه بعدما نشرت الصحيفة الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بتغيير الصورة الرئيسية بعلم فلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني والأحداث الدامية، قررت إدارة النادي الأهلي على إعلان الحداد على أرواح أشقائنا فى فلسطين.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن النادي الأهلي فى بيان له، أبدي أسفه وحزنه لما يتعرضه الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء، مطالبا جميع المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم.

وتابعت الإعلامية فرح سعيد، أن التريند الأخر هو فيديو نشره لاعب منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح، معلنا عن تضامنه مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين فى الأيام الأخيرة، والتي وصلت مشاهداته لاكثر من 50 مليون مشاهدة حتي الأن.