السيسي يستقبل العاهل الأردني.. علي جمعة يوجّه رسالة صارمة للاحتلال الإسرائيلي .. والأرصاد تكشف حالة الجو|أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

لا حل إلا برحيل الاحتلال.. محمد أبو العينين: لا تنازل عن أرض سيناء.. صور وفيديو

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن كل مواطن يقول أنه لا تنازل ولا تهاون ولا تصفية للقضية الفلسطينية، وأنه لا تنازل عن أرض مصر في سيناء.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أحيي بيان مجلس النواب الشامل الجامع المعبر عن نبض الشارع المصري بأكمله وأؤيد ما جاء به، بأنه لا تصفية للقضية الفلسطينية، ولا تهاون في حق الشعب الفلسطيني الباسل.

جاء وقت الرحيل.. علي جمعة يوجّه رسالة صارمة للاحتلال الإسرائيلي

قدّم النائب الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية رسالة إلى المرأة الفلسطينية، قائلاً:"أنتي من أهل الجنة، وكل هؤلاء الشهداء، يأخذون بيد آبائهم وأمهاتهم إلى الجنة، فاصبروا وصابروا، وثابروا حتى يأتي الله بنصره".

وأضاف علي جمعة في جلسة طارئة بمجلس النواب، قائلاً:" أوجه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، يبدو أن الكيان الصهيوني قد شاخ، وقد جاء وقت الزوال والرحيل وأصابكم شيء من الزهايمر، لأنكم لا تعرفون مع من تتعاملون، تنسون قبل أن تفعلوا".



البرلمان العربي: عدم اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي لمحاسبة سلطة الاحتلال «وصمة عار»|فيديو

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي يندد بصمت الدول بشأن الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن هذا القصف المتعمد يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي.

البرلمان العربي يدعو الدول لتحكيم صوت الضمير الإنساني

وأضاف عادل العسومي رئيس البرلمان العربي خلال مؤتمر صحفي للبرلمان العرب بشأن الأحداث في الأراضي الفلسطينية، أن البرلمان يعتبر عدم اتخاذ موقف جاد و حازم من المجتمع الدولي و محاسبة سلطة الإحتلال وصمة عار على الدول الكبرى و دليل قاطع على ازدواجية المعايير.



العاهل الأردني في طريقه إلى القاهرة لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

غادر الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، إلى القاهرة قبل قليل، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.



بأكثر من 50 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يخرج عن صمته والزمالك يغير شعاره تضامنا مع غزة

كشفت الإعلامية فرح سعيد، عن أهم التريندات العالمية والمحلية على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي احتلت صدارة الأكثر متابعة، قائلة: إنه بعدما نشرت الصحيفة الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بتغيير الصورة الرئيسية بعلم فلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني والأحداث الدامية، قررت إدارة النادي الأهلي على إعلان الحداد على أرواح أشقائنا فى فلسطين.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن النادي الأهلي فى بيان له، أبدي أسفه وحزنه لما يتعرضه الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء، مطالبا جميع المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم.



احترس من انخفاض الحرارة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم الخميس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد الاستمرار في استقرار الأحوال الجوية وتلاشي فرص سقوط الأمطار بمعظم المحافظات، بسبب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وهو ما جعلنا نشعر بارتفاع طفيف في قيم الحرارة بمعدل درجة إلى 2 درجة.



وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30، وبالتالي، فإن الطقس في فترة النهار سيكون خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.



أسعار الذهب اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



الصمود هو الخيار.. السفير الفلسطيني بمصر يكشف آخر التطورات في غزة

أكد السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني بمصر، أنه يقدم الشكر لـ الشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يقوم به من أجل القضية الفلسطينية، ودعم غير المحدود لـ القضية.



وأضاف السفير الفلسطيني بمصر، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الشعب الفلسطيني يمر بفترة صعبة، وأن أهل غزة يتعرضون لـ إبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني.



وتحدث عن آخر التطورات في قطاع غزة، وقال إن إسرائيل تريد تهجير أهالي غزة، أو الإبادة، ولكن الشعب الفلسطيني لديه أمر آخر، وهو الصمود على الأراضي الفلسطينية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

استعرضت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

