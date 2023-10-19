حزب العدل: علينا القيام بمظاهرة إلكترونية بجميع اللغات لنوضح ما يحدث بغزة

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الشعب المصري أثبت أنه يقف خلف القيادة المصرية لفك الحصار عن غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية، كما أنه لم يقف عند هذه الأزمة إلا مصر، وهذا يأتي بشكل واضح ردًا لكل من حرض على صفقة القرن جهرا وسرًا، مضيفا أن الشعب المصري نابض بالحياة وقف خلف جيشه ومؤسساته للحفاظ على أمن مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الدولة المصرية في موقفها إزاء القضية الفلسطينية بحضور ومشاركة جميع الأحزاب والكيانات المصرية بمركز الأزهر للمؤتمرات.

وأضاف عبدالمنعم إمام أنه من اليوم لن يكون هناك معارضة، خاصة أن تلك القضية الفلسطينية تهم العرب أجمع، ونحن نتضامن ونتكاتف حولها.

وطالب رئيس حزب العدل جميع الأحزاب والكيانات المصرية المشاركة في مؤتمر حزب مستقبل وطن بإصدار بيان للأمم المتحدة لإدانة ما يحدث في فلسطين.

وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر يستطيعون توضيح مدى أهمية القضية الفلسطينية، والقيام بمظاهرة إلكترونية بكل لغات العالم توضح ما يحدث في غزة، ويجب أن يكون هناك مكتبية إلكترونية سحابية على الإنترنت ترسل لكل العالم لفضح ما يقوم به الكيان الصهيوني في فلسطين.