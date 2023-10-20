عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هتغير الساعة أمتى؟.. استعد لتطبيق التوقيت الشتوي

تطبيق التوقيت الشتوي
تطبيق التوقيت الشتوي

بدأ العد التنازلي على اقتراب انتهاء التوقيت الصيفي، والعمل بـ التوقيت الشتوي، فهي أيام قليلة تفصلنا عن هذا الأمر وهو ما دفع العديد من المواطنين لطرح تساؤلات عن موعد معرفة العمل بالتوقيت الشتوي ومتى يتم تغيير الساعة.

txt

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

txt

مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بعد انتهاء التوقيت الصيفي.. فيديو

6 أيام تفصلنا عن العمل بـ التوقيت الشتوي، فمن المقرر ان يستمر العمل بالتوقيت الصيفي، حتى الخميس الموافق 26 من هذا الشهر لعام 2023، ليبدا  العمل بالشتوي صباح الجمعة الموافق 27 أكتوبر.

وطبقت الحكومة المصرية مواعيد التوقيت الشتوية الجديدة الشهر الماضي الموافق 29 سبتمبر، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية المتعلق بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

مواعيد التوقيت الشتوية الجديدة


تم العمل بمواعيد التوقيت الشتوي ولكن لم يتم تغيير الساعه حينها ، فموجب هذا القرار تم تغيير مواعيد الفتح والغلق، ليتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية كب يوم وفقا للتوقيت الشتوي من الساعة السابعة صباحًا، ويتم اغلاقها الساعة العاشرة مساءً.

ويتم زيادة التوقيت خلال يوم الخميس والجمعة، إضافة إلى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة ليكون موعد الاغلاق الساعة 11 مساء.

ويتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل,

أما فيما يخص  خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم فإنها سوف تستمر على مدار 24 ساعة، كما سيتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.

تطبيق التوقيت الشتوي خلال أيام.. استعد لتتغيير ساعتك

 

مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي  خرجت العديد من التساؤلات عن “ متى تتغير الساعة.. وكم سيكون الوقت يوم 27 اكتوبر بعد تطبيق القرار .

 

من المقرر طبقا  لقانون تطبيق التوقيت الصيفي أن يتم تغيير الوقت، مساء الخميس  تحديدا الساعة 11:59 مساء، وبموجب هذا الأمر يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

 

ويأتي ذلك وفقا لقانون تطبيق التوقيت الصيفي والذي وافق عليه مجلس النواب، والذي نظم هذا الامر ومواعيد التغيير وضوابطه.

قانون تطبيق التوقيت الصيفي 

 

جاء قانون تطبيق التوقيت الصيفي ناصًا على أن يكون العمل بالتوقيت الصيفي  6 أشهر، تكون بدايتها من اليوم 28\4\2023 الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وبذلك يكون بداية العودة للعمل بالتوقيت الشتوي في اخر خميس من شهر أكتوبر أي ليلة الجمعة من ذات الشهر والتي توافق 27.

لماذا وافق النواب على قانون التوقيت الصيفي؟ 

 


شهد عام 2023 موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قانون مقدم من الحكومة بشأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي، لترشيد الطاقة والاستهلاك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

 

شملت المادة الأولى، موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، على أن تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

 

ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي مواعيد التوقيت الشتوية موعد تغيير الساعة نظام التوقيت الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

تحسبا لرحيل محمد صلاح.. مفاجأة تقرب ليفربول من صفقة مدوية

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

القبة الحديدية تسقط.. إسرائيل تقتحم 7 مناطق وتنهزم بواحدة ورسالة من غزة

يوم الحشد| مظاهرات للأحزاب دعما للرئيس ولقراراته في حماية الأمن القومي ورفض تصفية القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

استنفار أمني في ميدان الحصري استعدادا لمسيرات التنديد بالعدوان على غزة

الغلاء يضرب بريطانيا والمواطنون يستخدمون الحمامات العامة لخفض فاتورة الكهرباء

في بيان متحيز لإسرائيل.. بايرن ميونخ يكشف نتائج التحقيق مع نصير مزراوي

اشتباكات بالأيدي وألفاظ خارجة في انتخابات الزمالك

سوناك وتميم يحملان القادة مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنع تصعيد العنف بالمنطقة

أول أزمة فى انتخابات الزمالك.. أعضاء القائمة الموحدة يحاولون تهدئة ميرفت سيد| والسبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

الوضع كارثي…طفلة من غزة تثير الجدل على السوشيال ميديا لسبب صادم

بياخد كيماوي.. تطورات مفاجئة في حالة هاني الناظر| تفاصيل

طريقة عمل رولات مسخن الدجاج.. بأسهل الخطوات

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ