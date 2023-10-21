سعر عيار 14 اليوم 21-10-2023

استقر سعر أقل أعيرة الذهب قيمة وهو سعر عيار 14 مسجلا نحو1637 جنيها للبيع و 1650 جنيها للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 21-10-2023

وشهدتأسعار الذهب في مصر، ثباتا داخل السوق المحلي مع بداية أول أيام الأسبوع والمحددة اليوم ؛ ليستقر داخل محلات الصاغة وعلى مستوى الأعيرة المختلفة.

60 جنيها زيادة

ومع اختتام تعاملات أمس الجمعة صعد المعدن الأصفر على مدى يومين لتبلغ زيادة الجرام الواحد 60 جنيها .

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 2455 جنيها للبيع و 2475 جنيها للشراء

عيار 24

بينما بلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2806 جنيهات للبيع و 2829 جنيها للشراء

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 نحو 2104 جنيهات للبيع و 2121 جنيها للشراء

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.64 ألف جنيه للبيع و 19.8 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.81 مليون جنيه للبيع و 2.83 مليون جنيه للشراء

أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب حوالي 87.3 ألف جنيه للبيع و 87.97 ألف جنيه للشراء.

بداية قوية

وشهدت أسواق الذهب المحلي ارتفاعات كبيرة بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية بشكل كبير في ظل استمرار الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن مع استمرار المخاوف من توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

ومع بداية تعاملات أمس الجمعة افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً عند المستوى 2430 جنيها للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 20 جنيها ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2450 جنيها للجرام ، وفق تحليل جولد بيليون.

وسجلت تعاملات الذهب يوم الخميس، ارتفاع في سعر الذهب بمقدار 50 جنيها للجرام حيث أغلق السوق يوم أمس عند 2425 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2375 جنيها للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى أمس الأول عند 2430 جنيها للجرام.

ووصل الارتفاع الحالي في أسعار الذهب بمصر يأتي بالتزامن مع نمو سعر الأونصة العالمية وتسجيله أعلى مستوى في 3 أشهر عند 1985 دولارا للأونصة، وذلك في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

سعر الذهب المحلي

من جهة أخرى تأثر سعر الذهب المحلي بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية وهو سعر الصرف الذي يستخدم في تسعير الذهب.

وكشف تحليل جولد بيليون أن العوامل تتضافر لدعم ارتفاع الذهب سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أو ارتفاع سعر الأونصة العالمية، ولكن الطلب على الذهب قد يشهد بعض التباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الذهب الحالية خاصة في ظل ضعف السيولة النقدية لدى المواطنين خلال هذه الفترة.

وتشهد الأسواق حالة من الترقب بالتوازي مع اعلان التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز وسط توقعات أنها قد تحذو حذو مؤسسة موديز التي خفضت التصنيف الائتماني لمصر مطلع هذا الشهر، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي تتعرض لها مصر للجوء إلى قرار تعويم سعر الصرف وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استمر الذهب الفوري في الارتفاع وحقق مستهدفه الثاني عند المستوى 1980 دولارا للأونصة والآن يتطلع إلى الوصول للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة واختراقه للمستهدف 2020 دولارا للأونصة، ولكن قد نشهد تصحيح سلبي في حركة الذهب لتعديل قراءة المؤشرات الفنية التي تظهر تشبع كبير في الشراء.

الذهب يتداول حالياً عند المستوى 1984 دولارا للأونصة وقد يواجه بعض المقاومات الثانوية عند 1990 – 1992 دولارا للأونصة قد تتسبب في بداية التصحيح السلبي والذي قد يعيد السعر إلى مستويات 1980 – 1975 دولارا للأونصة ومن بعدها مناطق المستوى 1950 دولارا للأونصة.

أما عن السعر المحلي فقد استمر في الارتفاع وحقق مستهدفه عند المستوى 2400 جنيه للجرام كما استطاع اختراق المنطقة المستهدفة بين 2400 – 2420 جنيها للجرام.

الطريق الآن مفتوح للوصول إلى المستهدف الجديد عند 2500 جنيه للجرام، ولكن استمرار الارتفاع يشترط استمرار الزخم الصاعد والذي يجده من دعم السوق العالمي وسعر الصرف الحالي للدولار في السوق الموازية.