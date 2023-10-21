عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 اليوم 21-10-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر أقل أعيرة الذهب قيمة وهو سعر عيار 14 مسجلا نحو1637 جنيها للبيع و 1650 جنيها للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 21-10-2023

وشهدتأسعار الذهب في مصر، ثباتا داخل السوق المحلي مع بداية أول أيام الأسبوع والمحددة اليوم ؛ ليستقر داخل محلات الصاغة وعلى مستوى الأعيرة المختلفة.

800 جنيه ارتباك أسعار الذهب بسبب الأحداث ومفاجأة في سعر عيار 21

إلحق اشتري الشبكة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

60 جنيها زيادة 

ومع اختتام تعاملات أمس الجمعة صعد المعدن الأصفر على مدى يومين لتبلغ زيادة الجرام الواحد 60 جنيها .

عيار 21

وسجل  سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 2455 جنيها للبيع و 2475 جنيها للشراء

عيار 24

بينما بلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2806 جنيهات للبيع و 2829 جنيها للشراء 

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 نحو 2104 جنيهات للبيع و 2121 جنيها للشراء

 

الجنيه الذهب 

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.64 ألف جنيه للبيع و 19.8 ألف جنيه للشراء 

كيلو الذهب 

وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.81 مليون جنيه للبيع و 2.83 مليون جنيه للشراء

أوقية الذهب 

سجل سعر أوقية الذهب حوالي 87.3 ألف جنيه للبيع و 87.97 ألف جنيه للشراء.

 بداية قوية

وشهدت أسواق الذهب المحلي ارتفاعات كبيرة بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية بشكل كبير في ظل استمرار الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن مع استمرار المخاوف من توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

ومع بداية تعاملات أمس الجمعة افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً  عند المستوى 2430 جنيها للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 20 جنيها ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2450 جنيها  للجرام ، وفق تحليل جولد بيليون.

وسجلت تعاملات الذهب يوم الخميس، ارتفاع في سعر الذهب بمقدار 50 جنيها للجرام حيث أغلق السوق يوم أمس عند 2425 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2375 جنيها للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى أمس  الأول عند 2430 جنيها للجرام.

ووصل الارتفاع الحالي في أسعار الذهب بمصر يأتي بالتزامن مع نمو سعر الأونصة العالمية وتسجيله أعلى مستوى في 3 أشهر عند 1985 دولارا للأونصة، وذلك في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

سعر الذهب المحلي 

من جهة أخرى تأثر سعر الذهب المحلي بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية وهو سعر الصرف الذي يستخدم في تسعير الذهب.

وكشف تحليل جولد بيليون أن العوامل تتضافر لدعم ارتفاع الذهب سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أو ارتفاع سعر الأونصة العالمية، ولكن الطلب على الذهب قد يشهد بعض التباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الذهب الحالية خاصة في ظل ضعف السيولة النقدية لدى المواطنين خلال هذه الفترة.

وتشهد الأسواق  حالة من الترقب بالتوازي مع اعلان التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز وسط توقعات أنها قد تحذو حذو مؤسسة موديز التي خفضت التصنيف الائتماني لمصر مطلع هذا الشهر، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي تتعرض لها مصر للجوء إلى قرار تعويم سعر الصرف وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية 

استمر الذهب الفوري في الارتفاع وحقق مستهدفه الثاني عند المستوى 1980 دولارا للأونصة والآن يتطلع إلى الوصول للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة واختراقه للمستهدف 2020 دولارا للأونصة، ولكن قد نشهد تصحيح سلبي في حركة الذهب لتعديل قراءة المؤشرات الفنية التي تظهر تشبع كبير في الشراء. 

الذهب يتداول حالياً عند المستوى 1984 دولارا للأونصة وقد يواجه بعض المقاومات الثانوية عند 1990 – 1992 دولارا للأونصة قد تتسبب في بداية التصحيح السلبي والذي قد يعيد السعر إلى مستويات 1980 – 1975 دولارا للأونصة ومن بعدها مناطق المستوى 1950 دولارا للأونصة. 

أما عن السعر المحلي فقد استمر في الارتفاع وحقق مستهدفه عند المستوى 2400 جنيه للجرام كما استطاع اختراق المنطقة المستهدفة بين 2400 – 2420 جنيها للجرام. 

الطريق الآن مفتوح للوصول إلى المستهدف الجديد عند 2500 جنيه للجرام، ولكن استمرار الارتفاع يشترط استمرار الزخم الصاعد والذي يجده من دعم السوق العالمي وسعر الصرف الحالي للدولار في السوق الموازية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 14اليوم سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 24 اليوم Finance Real Estete

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

المؤشرات الأولية لانتخابات الزمالك.. تفوق قائمة حسين لبيب باستثناء نائب رئيس النادي

اكتساح لـ حسين لبيب.. مؤشرات النتائج الأولية في انتخابات الزمالك

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

سيدة بألف رجل| معتصمة أمام معبر رفح تواجه مراسلة CNN صاحبة الفيديو المزيف.. فماذا حدث؟

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

موضوعات متعلقة

2420 جنيها.. ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-10-2023

ترشيحاتنا

تعرف على موعد فتح شارع الاسمرات أمام حركة السيارات

أخبار مصر.. قائمة الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام لبحث القضية الفلسطينية اليوم

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 180 ألف جنيه

أول تعليق من نتنياهو بعد إطلاق حماس سراح الأسيرتين الأمريكيتين

أحمد موسى يحذر المصريين.. تطور مفاجئ بشأن دخول المساعدات إلى غزة.. بدء توافد القادة والزعماء للمشاركة بقمة القاهرة للسلام| توك شو

سعر عيار 14 اليوم 21-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استشناقه دخان الصواريخ.. رضيع يعاني من ضيق التنفس في غزة

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

يتجاوز 50 ألف جنيه.. سعر جمبسوت سيرين عبد النور الأبيض يثير الجدل  

رغم المعاناة.. أسرة فلسطينية تقيم حفل عيد ميلاد بين الأنقاض في غزة

فيديو

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

مدرس انتهك جسد طالبة الإسكندرية في غياب والدتها وعندما حضرت كانت المفاجأة.. ماذا فعل؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ