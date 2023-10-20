صعود قوي.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023

واصلت أسعار الذهب مسلسل الصعود على مدار الأيام القليلة الماضية حيث ارتفعت أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-10-2023، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر أيضا بنحو 500 جنيه دفعة واحدة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر حوالي 45 جنيها ليسجل 2420 جنيها مقابل 2375 جنيها.. ويستعرض صدى البلد أسعار أعيرة الذهب وفق الموقع الرسمي لأسعار الذهب إيجيبت جولد برايس.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بيع 2,743 شراء 2,766

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة بيع 2,514 شراء 2,535

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة بيع 1,600 شراء 1,613

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بيع 2,400 شراء 2,420

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بيع 2,743 شراء 2,766

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,743 شراء 2,766 عيار 22 بيع 2,514 شراء 2,535 عيار 21 بيع 2,400 شراء 2,420 عيار 18 بيع 2,057 شراء 2,074 عيار 14 بيع 1,600 شراء 1,613 عيار 12 بيع 1,371 شراء 1,383 الاونصة بيع 85,303 شراء 86,014 الجنيه الذهب بيع 19,200 شراء 19,360 الكيلو بيع 2,742,857 شراء 2,765,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيهًا في منتصف تعاملات الخميس، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث افتتحت سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2375 جنيهًا، ولامس مستوى 2410 جنيهات، وتراجع لمستوى 2400 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1951 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1954 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2743 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2057 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1600 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 19200 جنيه.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20-10-2023

اسعار الذهب عيار 24 238.13 ريال $63.50

سعر الذهب عيار 22 218.29 ريال $58.21

اسعار الذهب عيار 21 208.37 ريال $55.57

اسعار الذهب عيار 18 178.60 ريال $47.63

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 238.13 ريال $63.50 سعر الذهب عيار 22 218.29 ريال $58.21 اسعار الذهب عيار 21 208.37 ريال $55.57 اسعار الذهب عيار 18 178.60 ريال $47.63 سعر الذهب عيار 14 138.91 ريال $37.04 سعر الذهب عيار 12 119.07 ريال $31.75 اسعار أوقية الذهب 7,406 ريال $1,975 اسعار جنيه الذهب 1,667 ريال $444.52 اسعار كيلو الذهب 238,131 ريال $63,502 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية

أهمية أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى الإدخار.

كما يعتبر المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب عالميا إلى أعلي مستوي لها منذ 4 أسابيع، بسبب تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة بعد استهداف المستشفي المعمداني في القطاع.

وأدي الصراع إلي ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 6% تقريباً منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أدني مستوي لها في 7 أشهر قبل اندلاع الصراع في غزة، وذلك وسط موجة بيع حادة لسندات الخزانة الأمريكية، مما أضر بمبيعات الأصول التي لا تقدم عوائد بشكل كبير.