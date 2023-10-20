طائرة بريطانية تنزلق خارج المدرج خلال هبوطها في مطار ليدز برادفورد

انزلقت طائرة من المدرج في مطار ليدز برادفورد، البريطاني في أثناء هبوطها وسط أمطار غزيرة كانت تشهدها أرضية المدرج.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، وقع الحادث عندما هبطت الطائرة، وهي رحلة تابعة لشركة TUI قادمة من كورفو، في مطار ويست يوركشاير بعد ظهر الجمعة.

وقال متحدث باسم الشركة: يمكننا أن نؤكد أن رحلة TUI TOM3551 القادمة من كورفو إلى مطار ليدز برادفورد بعد ظهر اليوم قد خرجت عن المدرج أثناء الهبوط.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: نحن نعمل مع شركة الطيران وفرق العمليات ذات الصلة وسلطات الطوارئ لمعالجة هذا الوضع وإخراج الركاب من الطائرة بأمان. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو حرائق.

وتم إغلاق المطار، مع تحويل الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى، بما في ذلك برمنجهام ومانشستر.

ووصف مالكولم فيل، الذي كان على متن الطائرة، الحادث، بأنه "مأساوي بعض الشيء".

وقال شاهد العيان لسكاي نيوز البريطانية، هبطت الطائرة وقام الطيار بالضغط العكسي وضغط المكابح، وبدأت الطائرة في التحليق أو بدا الأمر كذلك. وفجأة توقفنا على العشب.

وأضاف الراكب مالكولم فيل، إن الجناح الأيسر للطائرة كان "مغطى بالطين" بعد الهبوط، لكنه قال إن جميع من كانوا على متن الطائرة كانوا "هادئين تماما". وقال: "استغرق النزول من الطائرة حوالي ساعة لأن خدمات الطوارئ هرعت للتأكد من أن الطائرة آمنة قبل إخلائنا".

ووصفت فيونا مار، التي كانت مع ابنها تشاهد الطائرات وهي تهبط في المطار عندما وقع الحادث، بأنه "هبوط صعب". وقالت: "كانت الأجنحة ترتفع وتنخفض وهبطت بشكل جانبي، ثم انتهى بها الأمر على العشب.

قال متحدث باسم TUI إن شركة الطيران على علم بحادث وقع في مطار ليدز برادفورد بعد ظهر اليوم أثناء هبوط الرحلة TOM3551ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضاف متحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ في غرب يوركشاير: "لقد توقفت الآن وحدة القيادة لدينا، وتساعد الطواقم المتبقية الآن في إجلاء جميع الأشخاص من الطائرة".

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أجزاء من إنجلترا تشعر بتأثير العاصفة، التي اجتاحت أيرلندا سابقًا وضربت شرق اسكتلندا الليلة الماضية. توفي ثلاثة أشخاص في العاصفة.