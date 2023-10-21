صرخت في وجهه وجريت.. جريمة أخلاقية ضد مضيفة طيران بـ الحي الراقي

« كنت رايحه النادي، واتفاجأت بشخص بيلمسني من الخلف، وبيقول لي:"إزيك يا قمر"، تلك كانت بداية أقوال مضيفة طيران بـ الحي الراقي في القاهرة الجديدة بعد التعدي عليها من قبل شخص أثناء مرورها في أحد شوارع القاهرة الجديدة، نرصد في السطور التالية تفاصيل أقوال مضيفة طيران في تحقيقات النيابة العامة في القاهرة الجديدة.

مضيفة طيران

وقالت مضيفة طيران في التحقيقات،":اللي حصل إن أنا ساكنة في القاهرة الجديدة و كنت متوجهة للنادي على رجلي وكان الطريق فاضي والكلام ده كان الساعة بالليل وأنا ماشية فوجئت بشخص في ضهري معرفش ظهر منین وراح مسكني من منطقة حساسة من جسدي مرة واحدة، فبصيت ورايا لقيته بيقولي إزيك يا قمر.

صرخت في وجهه وجريت وراه

وتابعت، مضيفة طيران في تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة،":أنا في لحظتها صرخت فهو جري وأنا جريت وراه لكن معرفتش أمسكه، وبعدها رحت لقسم الشرطة عملت محضر باللي حصل وروحت علي البيت وعلي الساعة ۱۲:۳٠ بالليل لقيت حد كلمني من القسم قالي إنهم مسكوا الشخص اللي عمل معايا كده، وعاوزني آجي القسم أتعرف عليه وفعلاً أنا رحت على القسم وقولتلهم هو ده الشخص اللي عمل كده، فقالولي آجي النهاردا على النيابة وهو ده كل اللي حصل.

وأكدت مضيفة طيران في تحقيقات النيابة العامة، أثناء سؤالها وما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟.. حيث أجابت مضيفة طيران المجني عليها:'أنا كنت رايحه النادي".مؤكدة أنها كانت ماشية في الطريق لوحدها والمتهم اعتدى عليها ولمس منطقة حساسة من جسدها.

وأشارت مضيفة طيران في التحقيقات، إنها أول مرة تشوف المتهم في الطريق بالقاهرة الجديدة أثناء ذهابها إلى النادي والتعدي عليها ولمس منطقة حساسة من جسدها.

وحصل صدى البلد على نص البلاغ المقدم من المجني عليها مضيفة طيران في القاهرة الجديدة، حيث ورد بلاغ من الامن الإداري يفيد تعدي شخص على مضيفة طيران أثناء تواجدها بالطريق المؤدي الى بوابة رقم 1، بجوار النادي الرياضي.

وبالانتقال والوصول إلي الضحية مضيفة طيران، وكذا طرف الثاني، احمد س، وأكد الضحية في محضر الشرطة أنها تضررت من الطرف الثاني وذلك لقيامة بالتح..رش بها عن طريق ملامسة منطقة حساسة من جسدها، و تم اصطحاب الطرفين لديوان القسم لتحرير المحضر الأزم.

وأنكر المتهم، الموجه له من النيابة العامة بشأن، ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بهتك عرض المجني عليها، مضيفة جوية، بأن قمت بملامسة جسدها من الخلف بيدك وكان ذلك بغير رضاء منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟ حيث أجاب المتهم:" محصلش وانا ايدي خبطت فيها من الخلف من غير ما أقصد".

وعن تفاصيل الواقعة، أجاب المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، ما الذي حدث اذا وما هي ظروف عرضك علينا؟ حيث قال المتهم:"اللي حصل إن أنا شغال مدرس وكنت رايح أدي درس لطلبه، وكنت ماشي علي الطريق الرئيسي المؤدي لل BY وكنت ماسك الموبايل بكلم حد وبكتب لطالب عندي على الواتساب علشان أغير ميعاد الحصة بتاعته فوجئت بواحدة قدامي أنا خبط فيها غصب عني من الخلف فلقتها مرة واحدة فضلت تصرخ فقولتلها أنا أسف وبعد كده سبتها ومشيت ورحت علي الحصة وبعد ما خلصت الحصة دي كان عندي ميعاد حصة ثانية وانا رايح الحصة الثانية فوجئت بالشرطة جت خادتني وودوني علي القسم".

وأوضح المتهم، أنه في ذلك التوقيت كان لوحده وليس له علاقة بالمجني عليها "مضيفة جوية"، ولا يوجد خلاف بينهما، وعن سبب تواجده في منطقة القاهرة الجديدة في ذلك التوقيت اكد المتهم، أنه كان ذاهب لإعطاء حصة لبعض الطلبة في تلك المنطقة لكونه مدرس.

أسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.س – حاصل على ليسانس آداب وتربية – 26 عاماً- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها هبة.ع- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها، وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.