ننشر أقوال مضيفة طيران في واقعة التعدي عليها في القاهرة الجديدة| انفراد

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال مضيفة طيران في واقعة التعدي عليها ومضايقتها ولمس أجزاء حساسة من جسدها أثناء مرورها في أحد شوارع القاهرة الجديدة.



وقالت المجني عليها مضيفة طيران في التحقيقات": اللي حصل إن أنا ساكنة في القاهرة الجديدة و كنت متوجهة للنادي علي رجلي وكان الطريق فاضي والكلام ده كان الساعة ٧:٣٠ مساءً، وأنا ماشية فوجئت بشخص في ضهري معرفش ظهر منین وراح مسكني من منطقة حساسة من جسدي مرة واحدة، فبصيت ورايا لقيته بيقولي إزيك يا قمر أنا ساعتها صرخت، فهو جري وأنا جريت وراه لكن معرفتش أمسكه، وبعدها رحت لقسم الشرطة عملت محضر باللي حصل وروحت علي البيت وعلي الساعة ۱۲:۳٠ بالليل لقيت حد كلمني من القسم قالي إنهم مسكوا الشخص اللي عمل معايا كده، وعاوزني اجي القسم أتعرف عليه وفعلاً أنا رحت على القسم وقولتلهم هو ده الشخص اللي عمل كده، فقالولي أجي إنهاردا على النيابة وهو ده كل اللي حصل.

مضيفة طيران



وجاءت اقوال المجني عليه مضيفة طيران أثناء سؤالها وما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟..حيث أجابت مضيفة طيران المجني عليها:'أنا كنت رايحه النادي".

س: ومن كان برفقتك أنذاك ؟

ج أنا كنت لوحدي.

من / وما هي صلتك وعلاقتك بالمشكو في حقه / أحمد سالم أحمد محمد تحديداً ؟

ج أنا معرفوش قبل كده لكن هو ده الشخص اللي مسك منطقة حساسة من جسدي .

س / وما هي بادرت تقابلك مع المشكو في حقه لأول وهله؟ / إمبارح أنا كنت رايحه النادي وأنا ماشية في الشارع لقيت شخص مسكني من الخلف.



س / وما هي الأفعال التي بدرت من المتهم أنذاك؟

ج / أنا لقيته مسكني من منطقة حساسة وبيقولي ازيك يا قمر.



من / وما التصرف الذي بدر منكني انذاك حال فراره؟

ج / انا طلعت أجري خلفه ملحقتوش فرحت علي القسم عملت محضر وروحت البيت.

س / وما الذي تبين لكي أنذاك ؟

ج : أنا كنت في البيت ولقيت القسم كلمني وقالي أجي علشان مسكوا الولد وعاوزني أتعرف عليه.

وحصل صدى البلد على نص البلاغ المقدم من المجني عليها مضيفة طيران في القاهرة الجديدة، حيث ورد بلاغ من الامن الإداري يفيد تعدي شخص على مضيفة طيران أثناء تواجدها بالطريق المؤدي الى بوابة رقم 1، بجوار النادي الرياضي.

وبالانتقال والوصول إلي الضحية مضيفة طيران، وكذا طرف الثاني، احمد س، وأكد الضحية في محضر الشرطة أنها تضررت من الطرف الثاني وذلك لقيامة بالتح..رش بها عن طريق ملامسة منطقة حساسة من جسدها، و تم اصطحاب الطرفين لديوان القسم لتحرير المحضر الأزم.



وأنكر المتهم، الموجه له من النيابة العامة بشأن، ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بهتك عرض المجني عليها، مضيفة جوية، بأن قمت بملامسة جسدها من الخلف بيدك وكان ذلك بغير رضاء منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟ حيث أجاب المتهم:" محصلش وانا ايدي خبطت فيها من الخلف من غير ما أقصد".

مضيفة جوية

وعن تفاصيل الواقعة، أجاب المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، ما الذي حدث اذا وما هي ظروف عرضك علينا؟ حيث قال المتهم:"اللي حصل إن أنا شغال مدرس وكنت رايح أدي درس لطلبه، وكنت ماشي علي الطريق الرئيسي المؤدي لل BY وكنت ماسك الموبايل بكلم حد وبكتب لطالب عندي على الواتساب علشان أغير ميعاد الحصة بتاعته فوجئت بواحدة قدامي أنا خبط فيها غصب عني من الخلف فلقتها مرة واحدة فضلت تصرخ فقولتلها أنا أسف وبعد كده سبتها ومشيت ورحت علي الحصة وبعد ما خلصت الحصة دي كان عندي ميعاد حصة ثانية وانا رايح الحصة الثانية فوجئت بالشرطة جت خادتني وودوني علي القسم".



وأوضح المتهم، أنه في ذلك التوقيت كان لوحده وليس له علاقة بالمجني عليها "مضيفة جوية"، ولا يوجد خلاف بينهما، وعن سبب تواجده في منطقة القاهرة الجديدة في ذلك التوقيت اكد المتهم، أنه كان ذاهب لإعطاء حصة لبعض الطلبة في تلك المنطقة لكونه مدرس.



أسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.س – حاصل على ليسانس آداب وتربية – 26 عاماً- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها هبة.ع- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها، وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.