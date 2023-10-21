عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونيسيف ترسل 44 ألف زجاجة مياه لغزة.. مليون طفل يواجهون أزمة إنسانية حرجة

صدى البلد

أرسلت اليونيسف أكثر من 44,000 زجاجة من مياه الشرب تكفي 22,000 شخص ليوم واحد إلى غزة عبر معبر رفح اليوم.

 

قالت المؤسسة الخيرية إن عملية التسليم كانت جزءًا من قافلة مكونة من 20 شاحنة سمح لها بدخول المنطقة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

 

وأضافت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل، أن توصيل المياه هو مسألة حياة أو موت حيث يواجه مليون طفل أزمة حماية وإنسانية حرجة. 

 

بدأت عمليات تسليم المساعدات إلى غزة هذا الصباح، بعد حوالي أسبوعين من فرض إسرائيل حصارًا شاملاً بعد هجمات المقاومة الفلسطينية.

 

حذر العاملون في المجال الإنساني مرارا وتكرارا من الأزمة في المنطقة مع انخفاض إمدادات المياه والغذاء والطاقة، ويعتقد أن المساعدات التي دخلت غزة في وقت سابق اليوم لا تمثل سوى جزء صغير مما هو مطلوب.

 

أكد على ذلك قول المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن قافلة شاحنات الغذاء والمساعدات التي وصلت اليوم إلى غزة يجب أن تصبح تدفقاً مستمراً لضمان عدم موت الناس جوعاً.

 

قالت سيندي ماكين في تصريحات لشبكة سكاي نيوز البريطانية، إن عمليات تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح من مصر كانت بمثابة ارتياح لكنها ليست كافية تقريبًا. 

 

وأضافت: نأمل ألا تكون هذه هي القافلة الأخيرة التي تدخل. 

 

وأكدت سيندي ماكين، على أهمية الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية لأن الناس على حافة المجاعة.

 

في حديثها من القاهرة، قالت سيندي ماكين إنه تم تسليم 60 ألف طن متري من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام حوالي 40 ألف شخص لمدة أسبوع.

 

قالت إن التأخير في السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة طويل للغاية، وحثت زعماء العالم على إعطاء الأولوية لمزيد من المساعدات مع استمرار الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "نأمل أن يصبح هذا نقلاً مستدامًا للغذاء". وقالت ماكين إن الوضع على الأرض كارثي، حيث يتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر.

اليونيسف غزة رفح مصر فلسطين القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

جمهور ليفربول يرفع علم فلسطين داخل المدرجات بعد دعم محمد صلاح

بيان عاجل من الأطباء عن أول دفعة متطوعين للعمل في مستشفيات غزة

مفاجأة.. عمر هريدي يعلن قرارا هاما بعد خسارته في انتخابات الزمالك

سائقو شاحنات المساعدات الإنسانية يروون ما حدث داخل قطاع غزة| شاهد

مصر لن تكون كبش فداء.. السيسي يجدد تحذيره للغرب بشأن سيناء

رفض تمامًا| رد فعل مفاجئ من محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام إيفرتون

ترشيحاتنا

إسرائيل تكشف عن خططها بشأن قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس

كان حريصًا على خدمة الفقراء.. مفتي الجمهورية ناعيًا مستشار الرئيس للشؤون المالية

الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة لإتاحة الفرصة لجماهيره في دعم فلسطين

تحرك جديد من صلاح لدعم غزة.. شاهد ماذا فعل في مباراة إيفرتون؟

حماس: استشهاد قيادي كبير في غارة إسرائيلية على غزة

اللواء محمد أمين.. مسيرة مشرفة لمستشار الرئيس للشئون المالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن الدجاج

اكتشف سر تنعيم الشفاة الجافة بالعلاجات الطبيعية

فرحان أنه هيشرب.. سعادة طفل من غزة بعد وصول المساعدات المصرية

تجريده من الكرة الذهبية| كريم بنزيما بمرمى النيران بسبب فلسطين.. هل يتخلى عنه العرب؟

فيديو

نرفض التهجير القسري.. السيسي: تصفية القضية لن يكون على حساب مصر

الغيث بدأ بـ20 شاحنة.. المساعدات تعبر رفح وهذه الجهة تتسلمها من مصر

مصر قالت كلمتها.. فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة

300 جنيه مرة واحدة .. تراجع أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ