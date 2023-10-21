اليونيسيف ترسل 44 ألف زجاجة مياه لغزة.. مليون طفل يواجهون أزمة إنسانية حرجة

أرسلت اليونيسف أكثر من 44,000 زجاجة من مياه الشرب تكفي 22,000 شخص ليوم واحد إلى غزة عبر معبر رفح اليوم.

قالت المؤسسة الخيرية إن عملية التسليم كانت جزءًا من قافلة مكونة من 20 شاحنة سمح لها بدخول المنطقة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

وأضافت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل، أن توصيل المياه هو مسألة حياة أو موت حيث يواجه مليون طفل أزمة حماية وإنسانية حرجة.

بدأت عمليات تسليم المساعدات إلى غزة هذا الصباح، بعد حوالي أسبوعين من فرض إسرائيل حصارًا شاملاً بعد هجمات المقاومة الفلسطينية.

حذر العاملون في المجال الإنساني مرارا وتكرارا من الأزمة في المنطقة مع انخفاض إمدادات المياه والغذاء والطاقة، ويعتقد أن المساعدات التي دخلت غزة في وقت سابق اليوم لا تمثل سوى جزء صغير مما هو مطلوب.

أكد على ذلك قول المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن قافلة شاحنات الغذاء والمساعدات التي وصلت اليوم إلى غزة يجب أن تصبح تدفقاً مستمراً لضمان عدم موت الناس جوعاً.

قالت سيندي ماكين في تصريحات لشبكة سكاي نيوز البريطانية، إن عمليات تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح من مصر كانت بمثابة ارتياح لكنها ليست كافية تقريبًا.

وأضافت: نأمل ألا تكون هذه هي القافلة الأخيرة التي تدخل.

وأكدت سيندي ماكين، على أهمية الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية لأن الناس على حافة المجاعة.

في حديثها من القاهرة، قالت سيندي ماكين إنه تم تسليم 60 ألف طن متري من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام حوالي 40 ألف شخص لمدة أسبوع.

قالت إن التأخير في السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة طويل للغاية، وحثت زعماء العالم على إعطاء الأولوية لمزيد من المساعدات مع استمرار الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "نأمل أن يصبح هذا نقلاً مستدامًا للغذاء". وقالت ماكين إن الوضع على الأرض كارثي، حيث يتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر.