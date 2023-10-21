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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا .. 100 ألف متظاهر في شوارع لندن لتأييد الفلسطينيين

صدى البلد

قدرت شرطة العاصمة البريطانية عدد الأشخاص الذين يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بنحو 100 ألف شخص.

وبحسب ما نقلته الديلي ميل البريطانية، قالت شرطة العاصمة إن مروحيتها تقوم بدوريات في العاصمة بينما خرجت حشود تحمل لافتات "فلسطين حرة" والعلم الفلسطيني إلى الشوارع.

 

خرج أكثر من 100 ألف شخص إلى شوارع لندن اليوم السبت دفاعا عن حقوق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في أعقاب الرد الوحشي الذي تنفذه إسرائيل ردا علي هجمات المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر. 

يعمل حوالي 1000 من ضباط شرطة العاصمة لمراقبة الأحداث في العاصمة بعد حدث مماثل الأسبوع الماضي شهد خروج عشرات الآلاف تضامناً مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

تأكد مقتل أكثر من 4100 شخص في غزة نتيجة لحملة متواصلة من الغارات الجوية الإسرائيلية رداً على توغل مقاتلي المقاومة الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي. 

بدأت الاحتجاجات سلمية يوم السبت، حيث لوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية في شوارع وسط لندن. وبحلول الساعة الثانية بعد الظهر، قالت شرطة العاصمة إن أكثر من 100 ألف شخص انضموا إلى المسيرة التي تجاوزت ماربل آرتش في طريقها إلى وايتهول.

تظهر صور من لندن يوم السبت تواجدا أمنيا كبيرا حول السفارة الإسرائيلية، بما في ذلك أكثر من 20 سيارة شرطة وعشرات من ضباط مكافحة الشغب الذين يقومون بدوريات في الشوارع.

تم وضع حواجز معدنية وخرسانية كبيرة أمام مدخل السفارة، وشوهد الضباط وهم يكدسون دروع مكافحة الشغب داخل البوابات.

 

 

العاصمة للفلسطينيين مظاهرات لندن غزة الهجوم الإسرائيلي

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