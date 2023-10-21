اسنشهاد 12 فلسطينيا تحت أنقاض منزل بغزة في غارة إسرائيلية

قام المدنيون في غزة بالبحث عن جيرانهم المدفونين تحت أنقاض منزل تعرض لقصف جوي إسرائيلي، يوم السبت، وسط القطاع الذي تستهدفه قوات الإحتلال الإسرائيلية.

وقال شهود لوكالة الأسوشيتد برس، إن 12 شخصا من أسرة واحدة لقوا حتفهم في الغارة ويعتقد أن خمسة آخرين محاصرون تحت الأنقاض.

تسلق الناس ألواحا من الخرسانة والمعدن الملتوي بحثا عن ناجين. وتمت مساعدة امرأة ترتدي حجاباً ملطخاً بالدماء على الخروج من الحطام.

وحمل رجال جثة على نقالة إلى سيارة إسعاف، وركض رجل آخر حاملاً جثة طفل صغير. وساعد آخرون في إبعاد أشخاص تبدو عليهم الصدمة ومغطون بالغبار، بما في ذلك صبي ذو وجه دامي.

وحسب الوكالة الأمريكية، يبعد المنزل 200 متر عن مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.