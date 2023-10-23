بنك الطعام: جهزنا 41 شاحنة لمساعدة غزة وسنجهز 40 شاحنة أخرى

أكد الدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن جهزنا 41 شاحنة لمساعدة غزة، وسنجهز 40 شاحنة أخرى.



وأضاف محسن سرحان، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء الأحد، أن تم إدخال 17 شاحنة من المساعدات الأحد، وأمس السبت تم إدخال 20 شاحنة لقطاع غزة، مضيفا أن ما يحدث في غزة ما هي إلا جريمة مكتملة الأركان لقوات الاحتلال.



وتابع أن الحاجة التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، هو إيصال صوت العرب لدول العالم بما يحدث في فلسطين.