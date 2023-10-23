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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو التحالف الوطني يكشف كواليس دخول شاحنات المساعدة لأهالي قطاع غزة

قوافل مساعدة قطاع
قوافل مساعدة قطاع غزة

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف الوطني تكون منذ عام ونصف ويضم 33 مؤسسة وجمعية مركزة، تضم 25 ألف جمعية على مستوى الجمهورية.

 

واضاف “محمود فؤاد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن التحالف تم تكوينه للعمل داخل مصر وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، متابعا: فور الحرب على غزة بدأنا في تجهيز القافلة مكونة من 106 شاحنة، بهم كافة الاحتياجات، بداية من الأدوية والمستلومات الطبية وحتى الأغذية والملابس.

 

واسترسل: يتم التنسيق والتعاون بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري، متابعا: الشاحنات يتم تفريغها تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

وأكمل: من المتوقع إدخال 40 شاحنة بحلول الغد، مشيرا إلى أن قطاع وأهالي غزة بحاجة إلى ضخ كميات كبيرة من المساعدات، ولذلك نناشد بأن يكون معبر رفح مفتوح طوال الوقت.

 

ولفت إلى أنه يتم تجهيز قافلة جديدة لأهالي قطاع غزة الفترة القادمة، مشددا على أنهم مستمرين في الدعم للأهالي والأشقاء في قطاع غزة.

 

وأوضح أن التبرعات بالدم تم توجيهها إلى وزارة الصحة، للتعامل معها وحفظها، منوها بأن كم المساعدات من الخارج لا تقارن بما تقدمه الدولة المصرية من مساعدات.

 

 

التحالف الوطني جمعية الاورمان غزة الهلال الأحمر الفلسطيني الأمم المتحدة قطاع غزة

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