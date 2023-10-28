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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماس: كبدنا العدو خسائر فادحة وعملية تبادل الأسرى تقودها مصر وقطر

حماس
حماس

كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس، تفاصيل الاشتباك بالأمس بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عزت الرشق، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر "، أن الاحتلال الإسرائيلي حاول بالأمس اختراق غزة من كافة المحاور.

مقاومة شرسة

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس: “جنود الاحتلال الاسرائيلي وجدوا فى انتظارهم مقاومة شرسة من أبناء الشعب الفلسطينى، والمقاومة كبدتهم خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات وأجبرتهم على الانسحاب”.

وعن عمليات تبادل الأسرى، قال إن هناك جهودا مكثفة جارية برعاية مصرية قطرية بهذا الملف، مؤكدا أن نتنياهو تكبد أيضا هزيمة استراتيجية. 

 

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