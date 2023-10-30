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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رغم قدوم الشتاء| السر وراء زيادة مدة تخفيف الأحمال إلى ساعتين.. و"الكهرباء" تكشف موعد انتهاء الخطة

صور ارشيفية
صور ارشيفية

أعلن مجلس الوزراء، عن تعديل جديد في توقيتات تخفيف أحمال الكهرباء في مصر. ووفقًا لهذا القرار، فإن مدة تخفيف أحمال الكهرباء يوميًا قد ازدادت إلى ساعتين بدلًا من الفترة السابقة التي كانت تستمر لساعة ونصف يوميًا. ويأتي هذا التغيير كجزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين وتعزيز القطاع الكهربائي.
 

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