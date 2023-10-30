رغم قدوم الشتاء| السر وراء زيادة مدة تخفيف الأحمال إلى ساعتين.. و"الكهرباء" تكشف موعد انتهاء الخطة

أعلن مجلس الوزراء، عن تعديل جديد في توقيتات تخفيف أحمال الكهرباء في مصر. ووفقًا لهذا القرار، فإن مدة تخفيف أحمال الكهرباء يوميًا قد ازدادت إلى ساعتين بدلًا من الفترة السابقة التي كانت تستمر لساعة ونصف يوميًا. ويأتي هذا التغيير كجزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين وتعزيز القطاع الكهربائي.

