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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. ما حقيقة نبوءة أشعياء وهل تنذز بكارثة أم بشرى؟.. واحذر تصرف يحدث فى كل البيوت ويغضب النبي

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية. 

 

تصرف يحدث فى كل البيوت ويغضب النبي.. أزهري يحذر منه.. فيديو

 

ذكر نبوي للحفظ من البلاء المفاجئ.. ردده 3 مرات بهذه الكيفية

 

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

 

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شيخ الأزهر للمقاومة الفلسطينية: استمدوا قوتكم من قرآنكم أمام جيش إرهابي منزوع الرحمة

 

هل يشترط قراءة سور القرآن بالترتيب لمن أراد أن يختمه


وكيل الأزهر : نسعى بخطوات جادة وواثقة نحو تطوير التعليم الأزهري والمناهج

 

نبوءة إشعياء.. هل خراب مصر من علامات الساعة أم بشارة بزوال إسرائيل؟

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