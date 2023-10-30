النشرة الدينية.. ما حقيقة نبوءة أشعياء وهل تنذز بكارثة أم بشرى؟.. واحذر تصرف يحدث فى كل البيوت ويغضب النبي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.
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