كولر يطيح بـ 8 لاعبين من قائمة الأهلي أمام صن داونز

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لملاقاة صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وكان الأهلي قد خسر بنتيجة ١-٠ في لقاء الذهاب أمام صن داونز.

وقرر كولر، استبعاد ٨ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز والتي تتمثل في كل من حمزة علاء، محمود متولي، عمرو السولية، محمد الضاوي كريستو ، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، كريم الدبيس، محمد زعلوك.

بينما قرر اصطحاب إمام عاشور، إلى قائمة فريق الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة وأصبح جاهز للمباريات.

الأهلي ضد صن داونز

يذكر أن الأهلي يحتاج إلى التسجيل بأكثر من هدفين ليتأكد صعوده إلى نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.