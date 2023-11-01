ناقد رياضي: تألق محمد صلاح منفردًا لا يكفي لتتويجه بالكرة الذهبية

قال الناقد الرياضي محمد مندور، إن حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2023 الذي تمنحه مجلة فرانس فوتبول، شهد تضييق شديد على وسائل الإعلام.

وأضاف مندور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الحفل شهد صافرات استهجان من الجمهور الفرنسي ضد الحارس الأرجنتيني خلال تتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى.

وأوضح الناقد الرياضي، أن ميسي كان هادئًا وواثقًا من نفسه وكأنه يعلم مسبقًا تتويجه بجائزة الأفضل في العالم، وكان حريصًا في ذكر اسم وقيمة نادي برشلونة خلال تصريحاته بعد الحفل، مؤكدًا رغبته في العودة إلى ناديه السابق مرة أخرى بعد الاعتزال.

وأشار إلى أن محمد صلاح يحتاج إلى تحسن ليفربول على مستوى النتائج وتتويجه ببطولة كبيرة بحجم دوري أبطال أوروبا، مع اقترانه بتألق كبير للفرعون المصري، لكي يتوج بجائزة الكرة الذهبية.

واختتم محمد مندور، تصريحاته بأن معايير اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية تختلف كل عام عن الذي سبقه، بينما تألق محمد صلاح منفردًا لن يكون كافيًا لفوزه بالجائزة.