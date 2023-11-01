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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحق اشتري| أفضل 3 شهادات بالبنوك المصرية.. تفاصيل

البنك الاهلي
البنك الاهلي

يبحث المواطنون عن مصادر ادخار مختلفة، ويتجهون خلال تلك الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.

البنك الاهلي 

شهادات البنك الاهلي الجديدة

أعلن البنك الأهلي عن إطلاق منتج جديد في مجال الاستثمار المالي يأتي هذا الإعلان في سياق زيادة سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة حيث أصبحت الشهادات الادخارية مع العائد الشهري 22% أمرًا يشهد اهتماماً متزايدًا من قبل المستثمرين والمواطنين تقدم هذه الشهادات فرصة مثيرة للمستثمرين الذين يسعون لاستثمار أموالهم بطريقة آمنة ومربحة يمكن للمستثمرين الاختيار بين شهادة بعائد شهري يبلغ 22% أو شهادة بفائدة شهرية تصل إلى 19% مما يتيح لهم تحقيق أهدافهم المالية بكفاءة.

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شهادات البنك الاهلى عائد 22%

تم إصدار شهادة استثمارية لمدة ثلاث سنوات بنسبة فائدة متدنية على مدى الفترة في السنة الأولى تبلغ الفائدة السنوية 22% ثم تنخفض إلى 18% في السنة الثانية وفي السنة الثالثة، تصبح 16% تم تصميم هذه الشهادة لتوفير عوائد شهرية للمستثمرين وذلك كجزء من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة يجدر بالذكر أن هذا الإصدار جاء في سياق استقرار أسعار الصرف للدولار في البنوك مما يمنح المستثمرين أكثر من استقرار في استثماراتهم.

البنك الاهلي 

شهادة بعائد 66%

وأكد أن البنك يتيح جميع أنواع التمويلات الموجودة بالبنك لأعضاء النقابة، حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع جميع احتياجات العملاء، بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي بشروط ميسرة مثل تمويلات شراء السيارات والتمويلات النقدية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل.

وأضاف أن البنك يقدم حسابات توفير بعائد مميز، وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عاما، هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفية 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة، وجار إطلاق منتج يوم بيوم لملاءمة احتياجات العملاء.

وأوضح أن عضو النقابة الذي يريد أن يستفيد من خدمات البنك عليه أن يقدم خطابا معتمدا يفيد بأن العميل عضو بالنقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب، موضحا أن مدة التقسيط تصل إلى 120 شهرا كحد أقصى في التمويلات النقدية وتمويل شراء السيارة، وذلك حسب الاتفاق في بنود العقد، هذا بالإضافة إلى منح أعضاء النقابة ميزة خصم نصف المصاريف الإدارية.

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