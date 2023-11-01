أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر تكرر صفعتها لإسرائيل وتحبط مخططها في سيناء

أخبار مصر.. أعلن رئيس مجلس الوزراء، من العريش، إطلاق المرحلة الثانية من خطة تنمية شمال سيناء، التي ستنفذ خلال 5 سنوات بأيادي أهالي سيناء بتكلفة 363 مليار جنيه... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد 55 عامًا.. مصر تكرر صفعتها لإسرائيل وتحبط مخططها في سيناء

في الواحد والثلاثون من أكتوبر عام 1968 ، سطر شيوخ وعواقل سيناء ملحمة وطنية ، عندما أعلنوا خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه العدو الإسرائيلي سيناء بحضور وسائل الإعلام الإعلامية وقيادات دولة الاحتلال بمنطقة الحسنة ، رفضهم لتدويل سيناء وإعلان تمسكهم بالأرض، ضاربين بذلك المُخطط الإسرائيلي لعزل سيناء عن مصر.

مدبولي: زمن عزل سيناءعن باقي المناطق المصرية انتهى للأبد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المخطط في سيناء، لإنشاء مشروعات قرى سياحية، مثل مارينا لليخوت، وموانئ دولية، وغيرها.

مدبولي: مستعدون جميعا لنقدم أرواحنا فداء لكل ذرة رمل من أرض سيناء

بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة موسعة لمحافظة شمال سيناء، يصاحبه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يرافقه وفد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد كبير من القيادات الإعلامية البارزة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



الري: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ يحتاجون 9 مليارات متر مكعب مياه سنويا

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "حقوق اللاجئين المائية بدول الشح المائى وانعكاس ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" .

توقيع اتفاقية لتمديد عقد إعادة تأهيل وتطوير محطتي كهرباء سيدي كرير والعطف

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية تمديد عقد إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة محطتي كهرباء سيدي كرير والعطف بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة "ميتسوبيشي باور" التابعة لمجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة".

كامل الوزير: لقاء بين الرئيس وأصحاب الشركات العالمية لتوطين صناعة النقل في مصر

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن معرض TransMEA 2023 حقق نجاحاً كبيراً خلال الدورات السابقة مما كان دافعاً قويا لإتخاد قرار بإقامة المعرض سنوياً لاستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل.

وزير النقل: محطة قطارات الصعيد في بشتيل جاهزة للتشغيل

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن “محطة بشتيل جاهزة للتشغيل، وننتظر الافتتاح الرئاسى للمحطة”.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ضياء رشوان: عبور 250 شاحنة مساعدات للفلسطينيين من رفح حتى الآن

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إنه تم مرور ٢٥٠ شاحنة مساعدات عبر معبر رفح إلى الجانب الفلسطين حتي الآن، مشيرا إلي أن هناك آلاف الأطنان في انتظار العبور للاشقاء الفلسطينيين.

رئيس الوزراء يضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية بشمال سيناء

خلال زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء والسياسيين وشيوخ وعواقل سيناء، ووسط حشد كبير من أبناء سيناء، بوضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية.

مدبولي من أمام معبر رفح: نقف ضد سياسية العقاب الجماعي للفلسطينين

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحاضرين أمام معبر رفح، وأكد أن هناك ثوابت مصرية ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب ومع هذه الأزمة غير المسبوقه ندعو الموسسات الدولية أن يكون هناك منظور عادل نحن جميع ضد سياسية العقاب الجماعي ومن أول لحظة مصر تتحرك علي المستويات وكل أجهزة الدولة تعمل كيف نحل هذه الأزمة غير المسبوقة لافتا إلى أن هدفنا أن نتعامل مع الأزمة الإنسانية ونوجه الشكر لكل الموسسات الدولية التي تقدم قوافل مساعدات للقطاع غزه فهم موجودين 24 ساعة علي باب المعبر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

قائد الجيش الثاني الميداني: مرابطون لحماية أمن مصر القومي في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي

ألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشيوخ وعواقل سيناء، أثناء زيارته الموسعة اليوم لمحافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء، ووفد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد كبير من القيادات الإعلامية البارزة.

وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من خط الشح

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة المائدة المستديرة عن "تكنولوجيا تحلية المياه للتأقلم مع تغير المناخ" ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .

الجيزة.. قطع المياه عن مناطق في فيصل لتوسعة طريق المنشية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق:"فيصل ومتفرعاته، الطالبية، الطوابق، كفر طهرمس".

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية من المشروعات التنموية في شمال سيناء ، والذي أعلن عنها خلال لقاء موسع عقد في مدينة العريش ، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة والإعلامية والفنانين والمستثمرين ورجال الأعمال وشيوخ وعواقل سيناء وعدد من قادة القوات المسلحة.

تضامنا مع فلسطين.. استقالة مدير مكتب المفوضية الدولية لحقوق الإنسان بنيويورك

أعلن الكاتب الصحفي مصطفي بكري عن استقالة مدير مكتب المفوضيه الدوليه لحقوق الإنسان احتجاجا عن الأوضاع في فلسطين.

بحضور رؤساء القبائل.. مدبولي: لن نتخلى عن متر واحد من أرض سيناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سيناء ستظل أغلى جزء على قلب كل مصري، ولن نسمح بأي صورة من الصور بأن نتخلى عن متر واحد من هذه الأرض، مشيرا إلى أن هذه الرسالة التي سنظل جميعا نؤكدها دوما، وأنه لتأمين أي بقعة لا بد أن يصاحب ذلك عمليات تنمية، وأن يتم تعميرها بسكان للدفاع عن هذه الأرض كخط دفاع أول ضد أي فكر خبيث يحاول استغلالها.

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفداً من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، وفداً من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد وعدداً من أعضاء الاتحاد.

القومي لحقوق الإنسان يدين جريمة جباليا ويدعو لتحرك دولي عاجل لمحاسبة إسرائيل

أدان المجلس القومي لحقوق الانسان بأشد العبارات، ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجـ زرة تجاه المواطنين العزل في مخيم جباليا وأسفر عن وقوع المئات من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تحرك مهم لتوثيق جرائم إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة اجتماعاً مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني؛ وذلك من أجل توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزه وكافة الأراضي الفلسطينية.

مصر العروبة.. ننشر صور الاستعدادات الطبية والمستشفى الميداني لاستقبال مصابي غزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة استعداد المستشفيات في محافظة شمال سيناء، وتجهيز مستشفى ميداني في الشيخ زويد

انطلاق موقع البلد سبورت.. أحدث إنتاجات مؤسسة صدى البلد

في إطار التحديثات المستمرة التى تجريها شبكة قنوات ومواقع “صدى البلد”، تم إطلاق موقع "البلد سبورت - elbalad sport" الرياضى، بإشراف عام الكاتبة الصحفية إلهام ابو الفتح، ورئاسة تحرير الكاتب الصحفي طه جبريل، ويشمل الموقع العديد من الأقسام ويغطى الرياضة المحلية والخليجية والعالمية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء الأول من نوفمبر، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وزير النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل ومحطات مترو جديدة الأسبوع القادم

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن معرض TransMEA 2023 2 سيشهد بث مباشر لعدد من المشروعات بينها إعطاء الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والاذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير والاذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط بني سويف/اسيوط من برج المنيا الاذن بتشغيل مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار السريع ).

سد النهضة.. صور فضائية تكشف خطوة إثيوبية جديدة استعدادا لـ التخزين الخامس

أظهرت صور فضائية جديدة لـ سد النهضة، يوم أمس الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، استعدادات إثيوبية لبدء التخزين الخامس لبحيرة السد.