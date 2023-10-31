مصر العروبة.. ننشر صور الاستعدادات الطبية والمستشفى الميداني لاستقبال مصابي غزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة استعداد المستشفيات في محافظة شمال سيناء، وتجهيز مستشفى ميداني في الشيخ زويد

وتضم 50 سريرًا بخلاف أسِرّة الإفاقة ، بالإضافة إلي كافة المستلزمات الطبية من أجهزة وأكياس دم مختلفة الفصائل وأدوية متنوعة .