ضياء رشوان: عبور 250 شاحنة مساعدات للفلسطينيين من رفح حتى الآن

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إنه تم مرور ٢٥٠ شاحنة مساعدات عبر معبر رفح إلى الجانب الفلسطين حتي الآن، مشيرا إلي أن هناك آلاف الأطنان في انتظار العبور للاشقاء الفلسطينيين.

وأضاف "رشوان"، خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح منذ قليل، أن الشاحنات تعبر لمعبر العوجة ويتم تفتيشها تفتيشا صعبا من الجانب الإسرائيلي؛ مما يؤدي لبطء إدخال المساعدات، مطالبا بحماية دولية للشاحنات، وقرار دولي بعدم وضع حدود لإدخال المساعدات والشاحنات للجانب الفلسطيني.

وأكد أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح أبدا في السابق أو الوقت الحالي، مشيرا إلي أن مزدوجي الجنسية لهم الحق في العبور من المعبر، منوها بأن الاحتلال يمنعهم من العبور ويمنع الموظفين ومن الجانب الفلسطيني من أداء وظيفتهم.