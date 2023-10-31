عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من خط الشح

صدى البلد

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة المائدة المستديرة عن "تكنولوجيا تحلية المياه للتأقلم مع تغير المناخ" ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .

 وتحدث الدكتور سويلم، فى كلمته بالجلسة، عن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى وما يمثله ذلك من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم ، وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا التى تضم ١٤ دولة من بين أكثر ١٧ دولة فى العالم تعانى من الشح المائى .

وأوضح أنه فى مصر ونظراً لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائى ، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات التي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، واستيراد منتجات زراعية من الخارج ، ومن هنا تبرز أهمية الاعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء خاصة وأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه.

وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لتكلفة الطاقة التى تمثل حوالى نصف تكلفة عملية التحلية، وبالتالي يجب الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذو جدوى إقتصادية من خلال إستخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء" وخاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى وسرعة الرياح مما يعطى الفرصة لدول المنطقة للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية، وهو ما يتطلب العمل على إطلاق مبادرة دولية فى مجال تحلية المياه للأغراض الزراعية وإنتاج الغذاء.

وأشار  الوزير إلى أهمية استخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال اعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة"، حيث يتم استخدام المياه المحلاه في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة التي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" ، بالإضافة لاستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية بدلاً من إلقاء هذه المياه شديدة الملوحة في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية التي ينتج عنها أضرار بيئية بهذه المناطق .

IMG-20231031-WA0333
IMG-20231031-WA0333
IMG-20231031-WA0326
IMG-20231031-WA0326

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

بالدليل.. كتائب القسام تنشر فيديو يثبت نجاحها أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال| شاهد

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن التدخل المباشر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

شاهد.. نجل وزير الخارجية الأمريكي يرتدي ملابس زيلينسكي في الهالوين

تعبت يا الله وراضية.. أخر كلمات الإعلامية سارة حسن قبل وفاتها

وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من خط الشح

وزير الخارجية: الاستهداف الإسرائيلي لمرافق الأونروا يقوض حماية المدنيين

كتائب القسام: قصفنا أسدود ردا على استهداف الأبرياء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض جلدي مزمن| 7 أنواع مختلفة من الصدفية.. تعرف عليها

لسبب غير متوقع .. فشل تحديد مرض فاتن الحلو وحالتها الحرجة|تفاصيل مثيرة

بعد وفاة الإعلامية سارة حسن.. معلومات صادمة عن مرضها

ماتت فى عز شبابها .. سبب وفاة الإعلامية سارة حسن

فيديو

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

«فبركة فبركة».. فيديو يكشف زيف الدعاية الإسرائيلية حول تحرير «المجندة الحسناء»| «فيديوجراف»

"بدي أكل خبز".. طفل فلسطيني يريد الاستشهاد ليأكل في الجنة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ