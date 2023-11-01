عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق موقع البلد سبورت.. أحدث إنتاجات مؤسسة صدى البلد

موقع البلد سبورت
موقع البلد سبورت - elbalad sport

في إطار التحديثات المستمرة التى تجريها شبكة قنوات ومواقع “صدى البلد”، تم إطلاق موقع "البلد سبورت - elbalad sport" الرياضى، بإشراف عام الكاتبة الصحفية إلهام ابو الفتح، ورئاسة تحرير الكاتب الصحفي طه جبريل، ويشمل الموقع العديد من الأقسام ويغطى الرياضة المحلية والخليجية والعالمية.

موقع "البلد سبورت - elbalad sport"

يضم الموقع العديد من العناصر الصحفية المميزة في جميع الألعاب الرياضية، والمؤهَلة لتغطية كافة الفعاليات الرياضية، بالمتابعة والنقل والتحليل.

وتشمل أقسام الموقع، الأخبار اللحظية للأحداث الرياضية الجارية، ودوريات وبطولات، وأبرزها الدوري المصري والسعودي، وكذلك الرياضة العالمية، والألعاب الأخرى، وقسم خاص بالقصص الكاملة والمشوقة لأبرز الأحداث الرياضية.

ويطمح موقع "البلد سبورت - elbalad sport" أن يكون إضافة مميزة للإعلام الرياضي على المستوى الرقمي المقروء والمرئي، وأن يحظى بثقة القارئ، انطلاقًا من مبادئ المصداقية في النقل والشفافية في العرض والتحليل، والشمولية في متابعة كافة الفعاليات التي تهم المشاهد المصري.

موقع "البلد سبورت - elbalad sport"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

ترشيحاتنا

مسؤول أممي يدعو مجلس الأمن إلى دعم وقف إطلاق النار في غزة

بعد قصف مخيم جباليا.. وزير الدفاع الأمريكي يطالب بإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

انطلاق موقع البلد سبورت.. أحدث إنتاجات مؤسسة صدى البلد

وسط تصعيد العدوان على غزة..نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع قادة جيش الاحتلال

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

بذيل طويل.. سعر بالطو حسن أبو الروس في أحدث جلسة تصوير

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس؟

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ