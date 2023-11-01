انطلاق موقع البلد سبورت.. أحدث إنتاجات مؤسسة صدى البلد

في إطار التحديثات المستمرة التى تجريها شبكة قنوات ومواقع “صدى البلد”، تم إطلاق موقع "البلد سبورت - elbalad sport" الرياضى، بإشراف عام الكاتبة الصحفية إلهام ابو الفتح، ورئاسة تحرير الكاتب الصحفي طه جبريل، ويشمل الموقع العديد من الأقسام ويغطى الرياضة المحلية والخليجية والعالمية.

موقع "البلد سبورت - elbalad sport"

يضم الموقع العديد من العناصر الصحفية المميزة في جميع الألعاب الرياضية، والمؤهَلة لتغطية كافة الفعاليات الرياضية، بالمتابعة والنقل والتحليل.

وتشمل أقسام الموقع، الأخبار اللحظية للأحداث الرياضية الجارية، ودوريات وبطولات، وأبرزها الدوري المصري والسعودي، وكذلك الرياضة العالمية، والألعاب الأخرى، وقسم خاص بالقصص الكاملة والمشوقة لأبرز الأحداث الرياضية.

ويطمح موقع "البلد سبورت - elbalad sport" أن يكون إضافة مميزة للإعلام الرياضي على المستوى الرقمي المقروء والمرئي، وأن يحظى بثقة القارئ، انطلاقًا من مبادئ المصداقية في النقل والشفافية في العرض والتحليل، والشمولية في متابعة كافة الفعاليات التي تهم المشاهد المصري.