حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفداً من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، وفداً من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد وعدداً من أعضاء الاتحاد.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بما يقدمه الاتحاد من استشارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بالصناعة المصرية التي تعد من أهم القطاعات التي تعمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في علاج مشكلة البطالة.

وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إلى أن الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على توفير المناخ الملائم من أجل النهوض بالصناعة المصرية، ومن بين الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية سن عدد من التشريعات التي ساهمت في تذليل عدد من العقبات التشريعية في سبيل انطلاق قاطرة الصناعة، حيث صدر قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن الاهتمام بالبنية الأساسية التي تعد أحد أسس النهوض بالصناعة المصرية، وإقامة عدد من المشروعات الاقتصادية الضخمة من أجل زيادة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

ومن جانبه، أشاد وفد اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في قطاع الصناعة والعمل على تسهيل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرين إلى الرخصة الذهبية وغيرها من التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية كونها ساهمت في النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، مؤكدين على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور نصاً.