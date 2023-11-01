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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سد النهضة.. صور فضائية تكشف خطوة إثيوبية جديدة استعدادا لـ التخزين الخامس

سد النهضة
سد النهضة

أظهرت صور فضائية جديدة لـ سد النهضة، يوم أمس الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، استعدادات إثيوبية لبدء التخزين الخامس لبحيرة السد.
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 فتح بوابة التصريف الشرقية  لـ سد النهضة بكامل طاقتها كما كان متوقعاً بعد استمرار توقف التوربينين عن العمل بعد 16 سبتمبر الماضى، وعدم قدرتهما على إمرار المياه الزائدة التى تمر أعلى الممر الأوسط، التى تقدر فى نوفمبر بنحو 85 مليون متر مكعب يوميًا.

وأضاف الدكتور عباس شراقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان “البدء فى تجفيف الممر الأوسط تمهيدًا للتخزين الخامس”، أنه على الرغم من أن التوربينين يستطيعا إمرار نحو 100 مليون متر مكعب/يوم فى حالة التشغيل الكامل، كما تظهر الصور أيضًا استمرار عبور المياه أعلى الممر الأوسط  التى سوف تتوقف خلال الأسبوع القادم، بعدها يجف الممر الأوسط تمهيدًا لبدء الأعمال الخرسانية لزيادة ارتفاع جانبى سد النهضة والممر الأوسط.

سد النهضة

وتابع الدكتور عباس شراقي أن إثيوبيا قامت بهذه الخطوة للتخزين الرابع فى 9 يناير الماضي، عندما فتحت بوابتى التصريف مرة واحدة ثم أغلق الغربية فى 23 فبراير الماضى، وزادت من ارتفاع سد النهضة بحوالي 25 مترا، لكنها بدأت هذا العام مبكرًا بنحو 3 أشهر، وهذا يعطيها الوقت الكافي لزيادة ارتفاع سد النهضة المتبقي له نحو 20 مترا، وفى حالة عدم الوصول إلى اتفاق فمن المتوقع أن تنتهي من كامل الأعمال الخرسانية عن منسوب 645 مترا فوق سطح البحر لجانبي سد النهضة، و640 مترا فوق سطح البحر للممر الأوسط وتخزين 23 مليار متر مكعب، حتى يصل إجمالي التخزين إلى 64 مليار متر مكعب، وهذه هي السعة القصوى الحقيقية لـ سد النهضة وليس 74 مليار متر مكعب بسبب وجود الممر الأوسط منخفضًا 5 أمتار عن الجانبين.  

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التخزين الخامس خرق لمبادئ سد النهضة

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن التخزين الخامس كسابق التخزينات الأخرى يعد خرقًا لإعلان مبادئ سد النهضة المتفق عليع في مارس 2015، وجميع الاتفاقيات السابقة، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن سبتمبر 2021، وجميع الأعراف الدولية عند إقامة مشروعات مائية على أنهار مشتركة. الخروقات الستة السابقة هى التخزين الأول 2020، والثانى 2021، وتشغيل أول توربين فبراير 2022، والتخزين الثالث 2022، وتشغيل التوربين الثاني أغسطس 2022، والتخزين الرابع 2023.

سد النهضة صور فضائية التخزين الخامس استعدادات إثيوبية عباس شراقي نهر النيل مصر

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