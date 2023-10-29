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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: سد النهضة يشكل خطرًا على 110 ملايين مواطن مصري

صدى البلد

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن مؤتمر أسبوع القاهرة السادس للمياه فرصة لرفع الوعي المجتمعى بقضايا المياه وتقديم حلول.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة السادس للمياه أن المؤتمر يأتي في وقت يسارع العالم لتوفير الاحتياجات المائية خاصة مع الزيادة السكانية ؛وما يواجه العالم من التغيرات المناخية التي تؤثر على قطاع المياه في كل دول العالم وما بها من تداعيات .

خطر على 110 مليون مواطن مصري

وأكد وزير الري أنه يجب أن تلتزم دول الحوض بالقوانين الدولية وأن السد الإثيوبي (سد النهضة) تم بناؤه دون النظر للمصالح ودون دراسات وافية لتجنب الضرر وهو يشكل استمراره خطر على 110 ملايين مواطن مصري ورغم أن هذه الممارسات في ملء السد المبالغ في حجمه خطر قد تسبب خروج مليون مواطن من سوق العمل ومضاعفة فاتورة استيراد  مصر للغذاء ومع ذلك مصر تستمر في محاولة الوصول لاتفاق سلمي يحقق المنفعة للدول الثلاث .

ونوه  إلى أن 8,5 مليار دولار أمريكي هو حجم الضرر بسبب المياه و5000 حالة وفاة بسبب الفيضانات والجفاف مما أضاف الكثير من التحديات لتحقيق الامن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الحروب تتأثر بالحرمان من الغذاء والماء مثل ما يحدث في قطاع غزة وحصدوا أرواح 7000 روح من المدنيين بسبب تصرفات غير مسئولة فقط في ثلاثة أسابيع.

وطلب وزير الموارد المائية والري أن يقف حضور مؤتمر القاهرة السادس للمياه دقيقة حداد على أرواح شهداء الفلسطينيين .

وأكد أن مصر بها عجز مائى كبير يتم تعويضه بإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب واستيراد 24 مليار عن طريق المياه التعويضية بالغذاء ، بسبب ندرة المياه آخر 30 عاما على مصر بالإضافة للتغيرات المناخية وأنها الدولة الأخيرة في دول المصب.

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