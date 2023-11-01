بـ 3000 جنيه.. أرخص موبايل شاومي في مصر بإمكانيات جبارة

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية، في عام 2023 عن إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في مصر، وهو Redmi A1 Plus. يتميز الهاتف بإمكانيات جبارة في فئة السعرية الاقتصادية، بما في ذلك شاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G37، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

الشاشة

يأتي Redmi A1 Plus بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز. توفر الشاشة جودة عرض جيدة، مع ألوان زاهية وتفاصيل واضحة.

المعالج

يعمل Redmi A1 Plus بمعالج MediaTek Helio G37، وهو معالج ثماني النواة بتردد 2.3 جيجاهرتز. يوفر المعالج أداءً جيدًا في المهام اليومية، مثل التصفح والتطبيقات الاجتماعية والألعاب الخفيفة.

الكاميرا

يتميز Redmi A1 Plus بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 108 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. توفر الكاميرا الرئيسية صورًا جيدة في الإضاءة الجيدة، لكنها تعاني في الإضاءة المنخفضة.

البطارية

يتميز Redmi A1 Plus ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وهي قادرة على الصمود لمدة يومين كاملين على شحنة واحدة.

السعر

يتوفر Redmi A1 Plus في مصر بسعر 3399 جنيهًا مصريًا.

التقييم

يقدم Redmi A1 Plus قيمة جيدة مقابل السعر، حيث يتميز بإمكانيات جبارة في فئة السعرية الاقتصادية. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بشاشة كبيرة وأداء جيد وكاميرا مقبولة وبطارية قوية، فإن Redmi A1 Plus خيار جيد لك.

المميزات:

• شاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+

• معالج MediaTek Helio G37

• كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 108 ميجابكسل

• بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة

العيوب:

• الكاميرا الخلفية تعاني في الإضاءة المنخفضة

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يدعم NFC