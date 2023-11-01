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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلة مسلسل "رسالة الإمام" تعلن وفاة أحد أقاربها في غزة

رسالة الإمام
رسالة الإمام

أعلنت الفنانة فرح  بسيسو، وفاة خالتها فى نابلس خلال الهجوم الأخير الذى تعرض له أهل فلسطين.

وكتبت فرح عبر خاصية الاستورى الخاص بها بموقع الصور الشهير إنستجرام، “البقاء لله وحده انا لله وان إليه راجعون توفيت خالتى اللى ربتني بنابلس، خالتى هالة عبد المجيد رحمها الله، مش عارفة أوصل لأي حد من أولادها ولا خالتى مروة الغالية”.

آخر أعمال فرح بسيسو

وشاركت  فرح بسيسو الفترة الأخيرة فى مسلسل رسالة الإمام مع الفنان خالد النبوى حيث جسدت شخصية السيدة نفيسة.
 

معلومات عن فرح بسيسو

فرح بسيسو هى فنانة من أصل فلسطينى أردنى ولدت فى نابلس فى 4 مايو 1964 ومتزوجة من رجل أعمال مصري ولها ابنتان منه.

فرح بسيسو عاشت مرحلة الطفولة والصبا فى الكويت إلى أن اندلعت حرب العراق والكويت وقرروا أهلها الهجرة الى سوريا بدمشق. 

فرح بسيسو قررت الالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بدمشق وبعد تخرجها عملت فى عدد من الأعمال الفنية سواء بالسينما أو التليفزيون. 

شاركت فرح بسيسو فى مسلسلي “حمام القيشاني، جواهر” حيث كانا أولى أعمالها الفنية. 

من أشهر أعمال فرح بسيسو مسلسل الغدر، جواه ر، الجوارح، فرسان الريح، الفصول الأربعة، الزير سالم، قوس قزح، أبيض أبيض، مرايا، كليوبترا.

برنامج شو القصة 

وقالت فرح بسيسو في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية “رابعة الزيات”: من المستحيل أن أعمل في مسلسل يجمع بين وائل رمضان وسلاف فواخرجي.

ويعود السبب في ذلك إلى مشاركتها في مسلسل “كليوباترا” عام 2010 والذي كان من بطولة سلاف فواخرجي وإخراج زوجها وائل رمضان.

وشددت على أن وائل لم يكن حياديا، وكان يميل في كل القرارات لصالح زوجته، وذلك جعلها تشعر بالظلم، ولذلك هي لن تقبل عملا فنيا يكون فيه أصحاب القرار بينهم صلة قرابة.

فرح بسيسو أعمال فرح بسيسو تعلن عن وفاة خالتها

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