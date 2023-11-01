فشلوا في السيطرة على المرض.. تفاصيل الأيام الأخيرة للراحلة جواهر

توفيت صباح اليوم الفنانة الكويتية جواهر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك منذ بداية عام 2020، حيث كانت تتلقى علاجها فى لندن ثم عادت إلى الكويت منذ عدة أشهر.

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة جواهر

وكانت الأيام الأخيرة فى حياة الفنانة جواهر مليئة بالصعوبات، حيث إن مرض السرطان تمكن من جسمها بعد إصابة جهاز المناعة الخاص بها وأصاب الكبد، وهو ما جعلها تدخل فى مرحلة حرجة أدت إلى وافتها.

رحلة جواهر مع المرض اللعين

وكشفت الفنانة الراحلة جواهر تعرضها لنزيف حاد، فى بوست سابق لها، خلال خضوعها لعملية جراحية خطيرة في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن علاجها من مرض سرطان المعدة.

وقالت في المنشور: "اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا.. أشكر الجميع على سؤالهم عني ما قصرتوا بميزان أعمالك يا رب والحمد الله على كل حال.. واللهم لا اعتراض دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله".

وأضافت "ما في شي صعب على رب العالمين سبحانه.. کن فيكن وأملي بربي كبير.. اللهم إني رضيت فارضني بصحتي وعافيتي يارب واجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله يا رب".

جلسات الكيماوي

وأكدت الفنانة الراحلة جواهر خلال استضافتها فى برنامج كشف حساب مع الإعلامية مى العيدان منذ عدة سنوات، ان التشخيص الخطأ من البداية كان السبب فى تأخرها فى إجراء الفحوصات الطبية لاكتشاف مرض السرطان ، ومحاربته بشكل مبكر .

وتابعت جواهر قائلة "التأخر فى إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة ومناظير،جعل مرض السرطان ينتشر من المعدة إلى الكبد».

وأضافت جواهر "حصلت على 51 جرعة كيماوية منذ بداية العلاج في عام 2020 الماضي، والآن أصبحت بحال أفضل من السابق، إذ أستطيع الحركة ومغادرة السرير، بعد أن كنت غير قادرة حتى على السجود في صلاتي" .

واستكملت جواهر حديثها، قائلة “الأطباء حالياً يعملون على محاصرة المرض، إذ من غير الممكن إزالة جميع الأورام المنتشر”.