عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فشلوا في السيطرة على المرض.. تفاصيل الأيام الأخيرة للراحلة جواهر

الراحلة جواهر
الراحلة جواهر

توفيت صباح اليوم الفنانة الكويتية  جواهر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك منذ بداية عام 2020، حيث كانت تتلقى علاجها فى لندن ثم عادت إلى الكويت منذ عدة أشهر. 

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة جواهر

وكانت الأيام الأخيرة فى حياة الفنانة جواهر مليئة بالصعوبات، حيث إن مرض السرطان تمكن من جسمها بعد إصابة جهاز المناعة الخاص بها وأصاب الكبد، وهو ما جعلها تدخل فى مرحلة حرجة أدت إلى وافتها.

رحلة جواهر مع المرض اللعين

وكشفت الفنانة الراحلة جواهر تعرضها لنزيف حاد، فى بوست سابق لها، خلال خضوعها لعملية جراحية خطيرة في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن علاجها من مرض سرطان المعدة.
وقالت في المنشور: "اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا.. أشكر الجميع على سؤالهم عني ما قصرتوا بميزان أعمالك يا رب والحمد الله على كل حال.. واللهم لا اعتراض دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله".

وأضافت "ما في شي صعب على رب العالمين سبحانه.. کن فيكن وأملي بربي كبير.. اللهم إني رضيت فارضني بصحتي وعافيتي يارب واجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله يا رب".

جلسات الكيماوي 

وأكدت الفنانة الراحلة جواهر خلال استضافتها فى برنامج كشف حساب مع الإعلامية مى العيدان منذ عدة سنوات، ان التشخيص الخطأ من البداية كان السبب فى تأخرها فى إجراء الفحوصات الطبية لاكتشاف مرض السرطان ، ومحاربته بشكل مبكر . 
وتابعت جواهر قائلة "التأخر فى إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة ومناظير،جعل مرض السرطان ينتشر من المعدة  إلى الكبد».

وأضافت جواهر "حصلت على  51 جرعة كيماوية منذ بداية العلاج في عام 2020 الماضي، والآن أصبحت بحال أفضل من السابق، إذ أستطيع الحركة ومغادرة السرير، بعد أن كنت غير قادرة حتى على السجود في صلاتي" .

واستكملت جواهر حديثها، قائلة “الأطباء  حالياً يعملون على محاصرة المرض، إذ من غير الممكن إزالة جميع الأورام المنتشر”.

الفنانة الكويتية جواهر تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة جواهر مرض السرطان رحلة جواهر مع المرض اللعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

قبل وفاتها وأولادها.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

فيديو حفل المنصورية.. مذيعة وراقصة شهيرة وخمور وسط 2000 طالب

مجازر إسرائيلية.. نداء عاجل من حركة حماس للمجتمع الدولي

موضوعات متعلقة

بطلة مسلسل "رسالة الإمام" تعلن وفاة أحد أقاربها في غزة

صورة من المستشفى.. هاني شاكر يجري عملية جراحية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

قصة سيدة تلقت خبر استشهاد عائلتها في غزة بطريقة غريبة.. شاهد

مشكلة معقدة.. باسم يوسف يفجر مفاجأة بشأن لقائه الثانى مع بيرس مورجان

محمد عساف عن حادث مخيم جباليا: يا الله انقطع الرجاء إلا منك

نشرة الفن| آخر كلمات الإعلامية سارة حسن قبل وفاتها .. أسرة ماثيو بيري تتسلم جثمانه بعد التشريح

وفاء مكي تكشف أسرارا من حياتها وكواليس العمل مع أحمد زكي

ترشيحاتنا

امتدادا للحراك السياسي والدبلوماسي.. فلسطين ترحب بقرار الأردن استدعاء سفيره في إسرائيل

بنته مداريّة وشّها | ظهور صادم لـ محمد رمضان بقميص شبك .. شاهد

خصلة في الأنبياء من دعا بها تضاعف أجره .. احرص عليها

عواقب مروعة.. المنسق الأممي للإغاثة: القتال في غزة دخل مرحلة أشد هولا

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796

من مرارة الأحداث.. فلسطيني يعلم ابنته الضحك أثناء سماع أصوات القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق اللامع.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام

أموت معاه.. مقطع فيديو مؤثر لطفلة في احدي مستشفيات غزة لهذا السبب

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

احمي نفسك من الإصابة بالسرطان.. باتباع هذه النصائح العامة

فيديو

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

قصة سيدة تلقت خبر استشهاد عائلتها في غزة بطريقة غريبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ