استئصال ورم سرطاني يزن 28 كجم من كبد مريض بأسوان

نجح فريق طبى بمركز أورام أسوان التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة فى إستئصال ورم سرطانى يزن حوالى 28 كيلو جرام ملتصق بكبد مريض ، وحالته الصحية مستقرة.

أكدت الدكتورة رجاء لبيب مدير مركز أورام أسوان أن مريض يبلغ من العمر 55 سنه ، حضر إلى مركز الأورام وهو يعانى من مشاكل صحية ووجود ورم خلف الغشاء البريتونى .

فحوصات

وأضافت الدكتورة رجاء لبيب أن المريض أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لحالته ، ونجح فريق طبى مكون من الدكتورة إبراهيم عبد الرحمن استشارى جراحة الأورام ، والدكتور شريف الاكسير استشارى التخدير، والدكتور رشاد الشرقاوى استشارى الجراحة، والدكتور مصطفى النمر أخصائى الجراحة ، وطاقم التمريض المساعد من إجراء الجراحة اللازمة للحالة.

وأوضحت مدير مركز أورام أسوان أن الفريق الطبى نجح فى استئصال ورم خلف الغشاء البريتوني يزن حوالى 28 كيلو جرام، ملتصق بالكبد والكلية اليمنى والوريد الأجوف السفلى للمريض ، وأن المريض فى حالة صحية مستقرة.

جراحات

وأشارت إلى أن مركز أورام أسوان يجرى هذه الجراحات الدقيقة فى إطار جهود وزارة الصحة بتوفير الدعم والأدوات الطبية اللازمة، فى إطار تعليمات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، لتحسين الخدمة الطبيه لمرضى الأورام جنوب مصر.