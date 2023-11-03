السفير حسام خيرت : موقف القيادة المصرية تجاه الفلسطينيين والقضية في منتهى القوة

أكد السفير حسام خيرت سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أن موقف القيادة المصرية تجاه الفلسطينيين والقضية في منتهى القوة، موضحا أن الهدف الإسرائيلي تفريغ القضية الفلسطينية.

وقال حسام خيرت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المواقف المصرية الثابتة والقيادة الرشيدة للرئيس السيسي قادرة على ردع أي محاولات تؤدي إلى زعزعة واستقرار مصر.



وتابع سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أن هناك جهدا كبيرا قامت به الدولة المصرية في القضية الفلسطينية باعتراف رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إدخال المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة.

ضعف دور مصر في هذا الاتجاه



وأشار إلى أن الحكومة اليمينية تريد تحييد مصر حاليا، موضحا أن العلاقة المصرية الفلسطينية أبدية وهو ما يعرفه جيدا المواطن الإسرائيلي وأيضا الحكومة، وهناك من يعمل على ضعف دور مصر في هذا الاتجاه.