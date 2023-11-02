السفير حسام خيرت: التاريخ شاهد على ما تقدمه الدولة المصرية تجاه الفلسطينيين

أكد السفير حسام خيرت سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أنه بالنظر إلى تاريخ الصراع مع إسرائيل وما يخص القضية الفلسطينية، فلابد من وجود إدارة جيدة للصراع، مستشهدا بما فعله الرئيس السادات في زيارته للقدس وخطابه في الكنيست الإسرائيلي وحديثه عن القضية الفلسطينية حتى ردد البعض في تل أبيب أن الزعيم الراحل السادات كان يتحدث عن فلسطين أكثر من مصر في خطابه.

وقال خيرت، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا مساومة على الموقف المصري في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن التاريخ شاهد على هذا الموقف وما تقدمه الدولة المصرية تجاه الفلسطينيين.

وتابع سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أن موقف القيادة المصرية تجاه الفلسطينيين والقضية في منتهى القوة، موضحا أن الهدف الإسرائيلي تفريغ القضية الفلسطينية.

المزايدة على المواقف المصرية

وأشار حسام خيرت إلى أن مصر دولة قوية ومحورية، وهذا يسبب قلقا لبعض الدول الغربية وإسرائيل وأي تيارات محسوبة على التيارات الإسلامية تحاول المزايدة على المواقف المصرية.