كاتب سياسي: مصر دولة قوية ولا يستطيع أحد مسها

أكد الكاتب السياسي أحمد الجمال، أن من يزايد على مصر صهيوني دون أن يدري، أو هو يدري بالفعل، البعض يريد إدخال مصر إلى فخ، نحن نعمل على المحور الدبلوماسي والإعلامي.

وقال أحمد الجمال، خلال لقاء له لبرنامج نظرة، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن مصر دولة قوية ولا يستطيع أحد أن يمسها، الخبر السيئ للعدو أن تبنى مصر فتستطيع أن تلعب دورها الإقليمي.

وتابع الكاتب السياسي أحمد الجمال، أن الصهيونية تستهدف مصر بشكل أساسي بسبب التراكم التاريخي وعقدة الخروج من مصر، مؤكدا أنه نحن لسنا في صراع بين اليهودية والإسلام، بل صراع مع فكرة تبناها الاستعمار القديم بداية منذ وعد بلفور.

محاولة اجترارنا

وأشار أحمد الجمال إلى أنه يجب التيقظ من محاولة اجترارنا إلى حرب دينية، التي تستهدف إلى تقسيم المنطقة على أساس ديني، سواء مسلم أو مسيحي، او سني أو شيعي، مع تقسيم المسيحيين أنفسهم.