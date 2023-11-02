خبيرة فى الشأن الإسرائيلي: الصراع الديني جزء من الدولة الإبراهيمية.. فيديو

قالت الدكتورة هبة جمال الدين، متخصصة في الشئون الإسرائيلية، إن الشعوب العربية تعطي قوة للمفاوض العربي، فيما يخص القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تديين الصراع يصب في مصلحة إسرائيل والحركة الصهيونية.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصراع الديني جزء من مخطط الدولة الإيراهيمية، لافتة إلى أن هناك سخطا وغضبا على الحكومات في الدول الغربية تعاطفا مع الفلسطينيين وما يتعرض له قطاع غزة.

وجود إسرائيل



وأشارت إلى قبول وجود إسرائيل في المنطقة مرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحة أن الدولة المصرية ملتزمة إنسانيا تجاه فلسطين وموقفها واضح ومتزن ممثل في القيادة السياسية للرئيس السيسي، بالإضافة إلى الرفض التام للتهجير القسري لسكان قطاع غزة وحرب الإبادة والعقاب الجماعي.



وشددت على أن القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على الأمن القومي المصري، لافتة إلى أن سيناء تم استردادها بالدم ولا تهاون في الدفاع عن الحدود المصرية ولا تفريط في أي شبر منها وكل الدعم والوقوف خلف الرئيس السيسي فيما يتخذه من إجراءات في إطار الحافظ على الأمن القومي المصري.

