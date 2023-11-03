الخارجية الروسية : زيارة عباس لـ موسكو تأجلت بطلب من فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبو مازن" إلى موسكو تأجلت.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن الجانب الفلسطيني طلب تأجيل زيارة الرئيس عباس، إلى روسيا التي كانت مقررة في 15 نوفمبر الجاري، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوجدانوف، للصحفيين: "لقد تأجلت [الزيارة]، التي كانت مقررة في 15 نوفمبر، بطلب من القيادة الفلسطينية تأجلت الزيارة، لقد أشاروا إلى أن الوضع الآن صعب ولا يستطيع عباس، مغادرة المنطقة. نحن نتفهم هذه الظروف".

وصرّح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، يوم السبت الماضي، أنه "منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة أمس الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيمت مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.