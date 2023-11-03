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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كمال المنصوري باكيا: هذه وصية آخر شهيد طيار في حرب أكتوبر

اللواء طيار احمد
اللواء طيار احمد كمال المنصوري

كشف اللواء طيار احمد كمال المنصوري والذي لقبته اسرائيل بالطيار المجنون خلال حرب أكتوبر، عن آخر شهيد في الحرب قائلا: إن اللواء طيار سليمان ضيف الله كان آخر شهيد طيار في حرب أكتوبر حيث اشتعلت النيران في طائرته ورفض سليمان القفز واشتبك مع طيار إسرائيلي وانفجرت طائرته وطائرة الطيار الإسرائيلي.


وبكى المنصوري خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، عندما تذكر وصية سليمان ضيف الله، والتي قال فيها لزوجته انتي إنسانة جميلة وصبية وشابة تزوجي لو استشهدت وابني وديه لأمي هتعلمه الرجولة.

وكشف المنصوري سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود.
وروى المنصوري باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح.

احمد كمال المنصوري إسرائيل الطيار المجنون حرب اكتوبر الطيار الإسرائيلي

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