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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأول .. الطيار المجنون يروي كواليس استشهاد شقيق السادات في حرب أكتوبر

اللواء طيار أحمد
اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الشهير بالطيار المجنون

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، الشهير بالطيار المجنون، إن مصر لا تُلوى ذراعها، مشيرا إلى أن اللواء طيار محمد حسني مبارك نجح في تخريج ٤٠٠ طيار بعد نكسة يونيو في ٣ سنوات.


واضاف المنصوري خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب: إن  عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان أول شهيد طيار في حرب أكتوبر.


وأشار المنصوري إلى أن عاطف السادات افتدى زملاءه من الطيارين، ودخل بطائرته في سرب طيارات إسرائيلية كان يطاردها.


وكشف المنصوري سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود.


وروى المنصوري باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح.


وكشف المنصوري أيضا سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين.


وقال الطيار المجنون: الجندي المصري بمنتهى العفوية وضع قدمه فوق رقبة العدو الإسرائيلي، والشعب المصري هو البطل.. من ٧ آلاف سنة كان موجود أطهر وأشرف جيش في العالم، مصر عندها ميسترال ورافال وسيسي واللي عنده كلمة يلمها.


وشرح المنصوري أيضا كيف استعاد سلاح الطيران همته مرة ثانية بعد نكسة 1967.


وكشف المنصوري في حلقته، وصيته لزوجته وقت الحرب، قائلا: قلت لمراتي عندي منك عيلين.. ربيهم، ولو عرفت إنك اتجوزتي هطلع لك من التربة.


 

اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الطيار المجنون مصر انتصار أكتوبر أكتوبر العظيم

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