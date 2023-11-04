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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسديدتان بهدفين.. الأهلي يهزم المقاولون العرب في الدوري الممتاز

الأهلى والمقاولون
الأهلى والمقاولون

انتهى لقاء النادي الأهلي أمام نادي المقاولون العرب، على استاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مجريات المباراة، سيطرة من النادي الأهلي، بخطورة محدودة على مرمى فريق المقاولون العرب، وهجمات محدودة من ذئاب الجبل على مرمى مصطفى شوبير.

وأحرز هدفي الأهلي، كلا من طاهر محمد طاهر ومحمد هاني، وهدف المقاولون العرب جوزيف أوشايا من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل نادي المقاولون العرب للمباراة، مكونا من:


حراسة المرمى:
محمود أبو السعود

خط الدفاع:
لؤى وائل - فاروق كابور - أحمد علاء - محمد شوقي

خط الوسط:
جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي - أحمد فوزي

خط الهجوم:
عبد الرحمن جبنة - عمار حمدي - امادو انياص

 

بينا جاء تشكيل النادي الأهلي للمباراة، مكونا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم الدبيس

خط الوسط:

أحمد نبيل كوكا - أمام عاشور - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم:
أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - انتوني موديست

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - صلاح محسن - بيرسي تاو - أليو ديانج - محمد الضوي كريستو - كريم نيدفيد - كريم فؤاد - مصطفى مخلوف 

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