مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لعبت دورا في تقوية شوكة حماس

علق السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال عبدالرحمن صلاح في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الاحتلال القائم أحد أسباب اندلاع الحرب في قطاع غزة".

وأضاف عبد الرحمن صلاح: "تضييق الحصار على أهل قطاع غزة؛ يجعل حماس تستفيد من هذه الحروب بزيادة شعبيتها".

وتابع عبد الرحمن صلاح: "إسرائيل لعبت دورا في تقوية شوكة حركة حماس، وسمحت بدخول أموال نقدية لحماس".

وأكمل عبد الرحمن صلاح: "نتنياهو أضعف السلطة الفلسطينية بشكل كبير، وكسر شوكتهم، وجعلهم يفقدون الأمل في السلام".