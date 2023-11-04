23 جثة مفقودة.. مصرع 60 أسيرا إسرائيليا في قصف للاحتلال على غزة

أعلنت ‏كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل أكثر من 60 من الأسرى.

وأضافت كتائب القسام أن 23 جثة للأسرى لا تزال مفقودة تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي على غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أنها تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.