مساعد وزير الخارجية الأسبق: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

علق السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

قال عبدالرحمن صلاح في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب".

وأضاف عبد الرحمن صلاح:" مصر لا تريد أي تهديد لأمنها القومي أو تهجير قسري لأهالي غزة".

وتابع عبد الرحمن صلاح:" لا أستبعد تنفيذ عملية إرهابية ضد أي دولة بسبب الحرب في غزة".

وأكمل عبد الرحمن صلاح:" الحرب في أي منطقة كثيفة السكان مثل غزة تحصد الكثير من الأرواح" .