باحث: إسرائيل استغلت التصعيد الحالي في غزة لتنفيذ مخططها بشأن تهجير الفلسطينيين

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن السياسات الإسرائيلية تتمثل بشكل رئيسي في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن الهدف قديم، ومتجدد، والموقف المصري كان واضحًا في هذا الصدد، من رفض المخططات الإسرائيلية، وتم التأكيد عليه من قبل الرئيس عب الفتاح السيسي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري انطلق من مبدأ يحكم السياسة المصرية، من منطلق أنه يهدد القضية الفلسطينية، قبل أن يكون رافضًا لقضية التهجير، مؤكدًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها قضية التهجير، ولكن سبق وطرحت أكثر من مرة، حتى وإن كانت من مراكز الفكر والبحوث الًإسرائيلية، والتي تعبر بشكل غير رسمي عن دوائر القرار الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إسرائيل استغلت التصعيد الحالي وما تقوم به؛ لتنفيذ مخططها القديم، وهذا يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لهم؛ لأنه يحقق جزءا من تدمير قدرات الفصائل الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين، بما يضغط على دول الجوار، وعلى رأسها مصر، وحتى لا تمثل فلسطين تهديدًا لإسرائيل، بالإضافة إلى تصفية القضية الفلسطينية.