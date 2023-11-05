مفاجأة في البيت الأبيض..ابنة نائب الرئيس الأمريكي تطلق حملة تبرعات لإنقاذ أطفال غزة

روجت الشابة إيلا إمهوف، عارضة الأزياء الأمريكية وابنة دوج إمهوف اليهودي، وهو زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحملة تدعم أطفال غزة، ونشرت رابطا لجمع التبرعات.



وشاركت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما رابطا لـ صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين مع متابعيها على "إنستجرام" البالغ عددهم 315000.



وحتى الآن، نجح النداء المشترك على نطاق واسع في جمع ملايين الدولارات للمنظمة غير الربحية التي أنشأها الأمريكيون لمساعدة غزة، والتي يبلغ عدد سكانها 50٪ من الأطفال.



وحملة جمع التبرعات لصالح غزة التي ساندتها إيلا إيمهوف أطلقها "صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين" وهي منظمة غير ربحية مقرها في كينت بأوهايو، حيث تمكن الصندوق من جمع أكثر من 7.9 مليون دولار حتى الآن، بينما تستهدف الحملة جمع 10 ملايين دولار، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.





إغاثة الأطفال الفلسطينيين



وبالرجوع إلى موقع صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين، تبين أنه قد رفع من قيمة التبرعات المستهدفة إلى 20 مليون دولار بعد التفاعل، والاستجابة الكبيرة التي لاقتها حملة التبرعات، ليصل حجم التبرعات حتى الآن إلى أكثر من 19 مليون دولار.



جدل في الكونجرس الأمريكي





هذا، وانتقد عضو الكونجرس الجمهوري جيف فان درو، ابنة زوجة كامالا هاريس إيلا إيمهوف، وقال: إن الأموال التي سيتم جمعها ستستخدم بشكل شبه مؤكد من قبل "حماس".

وصرح عضو لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب لصحيفة "نيويورك بوست" بأنه "أمر يثير قلقا كبيرا وأراه بغيضا".

وتابع قائلا: "لكي أكون صادقا، أنا مندهش نوعا ما من ذلك، إنه أمر مقلق إلى أقصى درجة".

تحقق إيلا إيمهوف خطوات كبيرة في صناعة الأزياء، سواء داخل وخارج الأوساط العالمية.

في حين أن والدها دوجلاس إيمهوف محامٍ وزوجة أبيها كامالا هاريس هي النائب التاسع والأربعين لرئيس الولايات المتحدة، فقد تجنبت إيمهوف السياسة واحتضنت ملفها الشخصي في مجال الأزياء كعارضة أزياء وفنانة ومصممة.

لقد لفتت الانتباه لأول مرة في عالم الموضة عندما ارتدت معطفًا مرصعًا بالجواهر من تصميم Miu Miu في حفل التنصيب الرئاسي في يناير 2021.

ومنذ ذلك الحين، وقعت إيمهوف عقدًا كبيرًا كعارضة أزياء، وتألقت في مدارج أسبوع الموضة الشهير وحصلت على أغلفة مجلات مرموقة.

بعد ما يقرب من عام من دخولها عالم الأزياء على المستوى الاحترافي، رسخت نفسها باعتبارها 'أيقونة' للأناقة بسبب أسلوبها الغريب وراحتها في جسدها.

علاوة على ذلك، فقد اكتسبت الاهتمام كمصممة بإبداعاتها الغريبة في مجال الملابس المختلفة في تصميمها.

وحتى الآن، نجح النداء المشترك على نطاق واسع في جمع ما يقرب من 19 مليون دولار للمنظمة غير الربحية التي أنشأها الأمريكيون لمساعدة غزة والتي يبلغ عدد سكانها 50٪ من الأطفال.



طوفان الأقصى

ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إسرائيل تقتل طفلين وتصيب 10 أطفال كل 10 دقائق خلال هجومها المستمر على قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن 1250 طفلا لايزالون مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء الهجوم على القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.



حملات التبرعات



وقال تقرير نيويورك بوست إن صندوق الأطفال الفلسطيني جمع بالفعل أكثر من 21 مليون دولار من خلال حملات التبرعات في عام 2021، بحسب بروبوبليكا. ويتابع تقرير الصحيفة الأمريكية: “ليس من الواضح حجم المبلغ الذي تم إنفاقه. يقوم بالتبرع. » إيلا إمهوف شخصياً لدعم أطفال غزة.

إيلا إيمهوف، التي واجهت انتقادات داخل أمريكا خاصة من النائب جيف فان درو، وهو جمهوري عن ولاية نيوجيرسي، بسبب تضامنها مع حملة نصرة أطفال غزة، يذكر أن والدتها البيولوجية هي المنتجة السينمائية كيرستين إيمهوف، وبرزت إيلا كعارضة أزياء، وظهرت في أسبوع الموضة في نيويورك السنة الماضية.