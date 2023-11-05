يقع الكثير من الأشخاص فى خطأ كبير يمكن أن يضر بالصحة الجسدية، على الرغم من تناولهم الفيتامينات ولكن أى وقت يتناولونها.

حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من تناول الفيتامينات على معدة فارغة.

و أوضح شمس من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد أن تناول الفيتامينات على معدة فارغة قد يؤثر على الجسم بعدة طرق تشمل ما يلي :

ماذا يحدث لك إذا تناولت الفيتامينات على معدة فارغة؟

الغثيان: قد يشعر بعض الأشخاص بالغثيان أو الانزعاج العام بعد تناول الفيتامينات على معدة فارغة. يمكن أن يكون ذلك بسبب التفاعل المباشر بين الفيتامينات وجدري المعدة.

الاستيعاب والامتصاص: تناول الفيتامينات على معدة فارغة قد يؤثر على قدرة الجسم على استيعابها وامتصاصها بشكل فعال. بعض الفيتامينات تحتاج إلى الأطعمة أو الدهون لتساعد في امتصاصها، وعدم توفر هذه الظروف قد يقلل من فعالية امتصاص الفيتامينات.

التسبب في الاضطرابات المعوية: قد يحدث تهيج في الجهاز الهضمي عند تناول الفيتامينات على معدة فارغة، مما يمكن أن يتسبب في مشاكل معوية مثل الإسهال أو الإمساك.

انخفاض فعالية الفيتامينات الدهنية: يتم امتصاص الفيتامينات الدهنية بشكل أفضل عند تناولها مع الطعام الذي يحتوي على الدهون، إذا كانت الفيتامينات التي تتناولها من النوع الدهني (مثل فيتامين د وفيتامين أ)، فإن تناولها على معدة فارغة قد يقلل من امتصاصها وبالتالي فعاليتها.

لذا، عمومًا، يُنصح بتناول الفيتامينات مع الطعام الذي يحتوي على الدهون أو بعد تناول وجبة، هذا يساعد على تعزيز امتصاص الفيتامينات وتقليل الآثار الجانبية المحتملة، ومع ذلك، يُفضل دائمًا استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي نوع من الفيتامينات أو المكملات الغذائية للحصول على التوجيه الصحيح والجرعة المناسبة.