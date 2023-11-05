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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تستلزم زيارة الطبيب.. احترس من أسباب الشخير

الشخير
الشخير

الشخير هو صوت تنبعث أثناء النوم ناتج عن تضيق أو انسداد مؤقت في مجرى الهواء بالحلق، قد يكون للشخير عدة أسباب وطرق مختلفة للعلاج، إليك بعض الأسباب الشائعة للشخير وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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أسباب الشخير

انسداد مجرى الهواء: يمكن أن يحدث انسداد في الأنف أو الحلق أثناء النوم، سواء بسبب احتقان الأنف أو تضيق الحنجرة والأنسجة المحيطة.

زيادة الوزن: قد يرتبط الشخير بزيادة الوزن، حيث يمكن أن يؤدي تراكم الدهون في منطقة الحلق إلى تضيق المجرى الهوائي.

هيكل التشريعات الوراثية: قد يكون للتركيب الجسماني الوراثي دور في الشخير، حيث يمكن أن تكون الحلق والأنسجة المحيطة بها أكثر عرضة للاهتزاز وإصدار الأصوات أثناء التنفس.

استهلاك الكحول والمخدرات: تسبب الكحول وبعض المخدرات الاسترخائية ترخي العضلات وتزيد من خطر الشخير.

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