أعراض وأسباب الجز على الأسنان

الجز على الأسنان هو حالة تتميز بتآكل الطبقة الصلبة الخارجية للأسنان (المينا)، ويمكن أن تسبب تجاويف صغيرة أو ثقوب في الأسنان، إليك بعض الأعراض والأسباب المشتركة للجز على الأسنان بحسب ما نشره موقع هيلثي :

أعراض الجز على الأسنان

حساسية الأسنان: قد يشعر المريض بألم أو حساسية عند تناول الأطعمة الساخنة أو الباردة أو الحلوة أو الحادة.

تكون بقع داكنة على الأسنان: قد تظهر بقع داكنة على سطح الأسنان المتأثرة بالجز، وتشير إلى تآكل المينا.

ألم الأسنان: قد يصبح الأسنان أكثر حساسية ويصاحبها ألم خفيف أو حاد في المناطق المتضررة.

أسباب الجز على الأسنان

تسوس الأسنان: يعتبر التسوس هو السبب الرئيسي للجز على الأسنان. يحدث تسوس الأسنان عندما تتعرض الأسنان للبكتيريا والأحماض التي تسبب تآكل المينا وتكوين التجاويف.

عوامل غذائية: تناول الأطعمة الحمضية والمشروبات الغازية والمشروبات الساخنة بشكل مفرط يمكن أن يساهم في تآكل المينا وحدوث الجز على الأسنان.

عوامل سلوكية: استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات قاسية أو تقنية فرك الأسنان بشكل قوي قد يؤدي إلى تآكل المينا والجز على الأسنان.

تآكل طبيعي: قد يكون الجز على الأسنان ناتجًا عن التآكل الطبيعي مع مرور الوقت واستخدام الأسنان بشكل طبيعي.

إذا كنت تعاني من أعراض الجز على الأسنان أو تشك في وجوده، فمن المهم مراجعة طبيب الأسنان لتقييم الحالة وتوفير العلاج المناسب، يمكن للطبيب أن يقدم نصائح حول العناية الفموية المناسبة وتوفير العلاجات الملائمة للحفاظ على صحة الأسنان ومنع تفاقم الجز.